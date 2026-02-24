coface:-Τι-τροφοδοτεί-την-άνοδο-των-τιμών-του-κασσίτερου

Στην κούρσα τιμών των μη σιδηρούχων μετάλλων εστιάζει σε πρόσφατη ανάλυσή της η Coface.

Σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, από τον χαλκό μέχρι το αλουμίνιο και το νικέλιο, τα μη σιδηρούχα μέταλλα έχουν ανακάμψει έντονα τους τελευταίους μήνες, με αξιοσημείωτη επιτάχυνση τον Ιανουάριο. Πρόκειται για μια γενικευμένη ανοδική τάση. Ο δείκτης LME έχει αυξηθεί κατά 34% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με μόνο 6% το 2025 έναντι του 2024. Ενώ η ενεργειακή μετάβαση υποστηρίζει την τάση, δεν εξηγεί τα πάντα: η ψηφιακή μετάβαση, η οποία είναι πολύ απαιτητική σε μέταλλα (κέντρα δεδομένων, ημιαγωγοί), σε συνδυασμό με τις κερδοσκοπικές πιέσεις, εντείνει την ορμή. Ο κασσίτερος είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού, τονίζει η Coface.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζήτηση για τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα τροφοδοτεί την πρόσφατη αύξηση των τιμών του κασσίτερου. Αναμένουμε ότι οι μέσες τιμές θα κυμανθούν γύρω στα 45.000 δολάρια ΗΠΑ/τόνο (+40% σε ετήσια βάση) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους», λέει ο Simon Lacoume, οικονομολόγος τομέα της Coface. Πάντως από την αρχή του έτους, ο κασσίτερος έχει σημειώσει την πιο απότομη αύξηση τιμών μεταξύ των μη σιδηρούχων μετάλλων: +70% σε ετήσια βάση, στα 50.000 δολάρια ΗΠΑ/τόνο. Σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών του κασσιτέρου μπορεί να εξηγηθεί από κερδοσκοπικές πιέσεις που συνδέονται με χαμηλά αποθέματα στα κύρια χρηματιστήρια μετάλλων (LME, SHFE). Ένα βασικό μέταλλο στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών – η συγκόλληση από μόνη της αντιπροσωπεύει το 50% της παγκόσμιας ζήτησης – ο κασσίτερος επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση. Ωστόσο, η αύξηση της προσφοράς παραμένει περιορισμένη, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και τη Μιανμάρ, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε έλλειμμα προσφοράς ήδη από το 2026, το πρώτο από το 2021.

Αναδυόμενο έλλειμμα εφοδιασμού

Συνολικά, η παραγωγή ραφιναρισμένου κασσιτέρου αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% το 2026, μετά από αύξηση 2% το 2025. Αυτό δεν θα είναι αρκετό για να αντισταθμίσει την αναμενόμενη αύξηση 3,5% της ζήτησης το 2026. Συνεπώς, η αγορά αναμένεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα, μια κατάσταση που είναι πιθανό να θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Τέλος, μακροπρόθεσμα, η κύρια πρόκληση θα είναι η επέκταση της μεταλλευτικής ικανότητας, καθώς η εξάντληση των υπό εκμετάλλευση κοιτασμάτων αποτελεί σημαντικό τρωτό σημείο για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής ραφιναρισμένου κασσιτέρου. Παρά τα μέτρα κατά της εναλλαγής, η Coface εκτιμά ότι η κινεζική παραγωγή θα παραμείνει ισχυρή το 2026 (+5%). Ο κασσίτερος παραμένει στρατηγικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση της Κίνας για αυτάρκεια σε υποδομές διαχείρισης δεδομένων. Αντίθετα, η παραγωγή στη γειτονική Ινδονησία θα μπορούσε να μειωθεί, δεδομένων των κανονιστικών περιορισμών και της αυξανόμενης αποστροφής προς τα έργα εξόρυξης. Η εγχώρια παραγωγή αναμένεται να μειωθεί κατά 2% το 2026 (μετά από -1% το προηγούμενο έτος).

Η κύρια ευπάθεια έγκειται στις προμήθειες κασσιτέρου, ιδίως από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και τη Μιανμάρ, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής και το 60% των κινεζικών εισαγωγών κασσιτέρου. Στη ΛΔΚ, οι συχνές αψιμαχίες μεταξύ των ανταρτών M23 και του τακτικού στρατού του Κονγκό έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις εξορυκτικές δραστηριότητες στο Βόρειο Κίβου και διαταράσσουν τακτικά την εξόρυξη, ιδίως στο ορυχείο Μπίσιε (σχεδόν 6% της παγκόσμιας παραγωγής). Στη Μιανμάρ, μια σειρά από αβεβαιότητες συνεχίζουν να περιορίζουν την εξόρυξη κασσίτερου σε επίπεδα κάτω από τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς.

Ισχυρή προοπτική ζήτησης

Σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, μετά την άνοδο των τιμών του χαλκού, οι κερδοσκοπικές δευτερογενείς επιπτώσεις έχουν ενισχύσει την ανοδική τάση στις τιμές άλλων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του κασσίτερου. Επιπλέον, οι μετοχές της αγοράς με χαμηλό όριο το 2025 έχουν επίσης υποστηρίξει την αύξηση των τιμών τους τελευταίους μήνες. Η μεταβλητότητα των τιμών θα πρέπει τώρα να αρχίσει να μετριάζεται καθώς η κερδοσκοπία υποχωρεί.

Μακροπρόθεσμα, η βιομηχανική ζήτηση για κασσίτερο αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει ανοδική τάση. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων θα επιταχυνθεί περαιτέρω, καθώς οι τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα απαιτούν υποδομές μετάλλων. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της SEMI, οι παγκόσμιες αποστολές πλακιδίων πυριτίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% σε ετήσια βάση το 2026 (μετά από +5,4% το 2025), σε 13.500 εκατομμύρια τετραγωνικές ίντσες (MSI). Η καινοτομία θα βελτιώσει την αποδοτικότητα, αλλά όχι αρκετά για να περιορίσει την αυξανόμενη ζήτηση που οφείλεται στην ψηφιοποίηση.