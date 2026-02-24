eλληνική-φαρμακοβιομηχανία-και-δίκαιη-αναπτυξιακή-μετάβαση,-οι-«μοχλοί»-για-να-αντιστραφεί-το-δημογραφικό-στην-Αρκαδία

Προβληματισμό στην Αρκαδία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός της από το 2011 έως και το 2025 μειώθηκε κατά 10,5%, ενώ ολόκληρο το έτος 2025 στην Γορτυνία της Αρκαδίας καταγράφηκαν 350 θάνατοι, αλλά δεν γεννήθηκε κανένα παιδί.

Προβληματισμό στην Αρκαδία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός της από το 2011 έως και το 2025 μειώθηκε κατά 10,5%, ενώ ολόκληρο το έτος 2025 στην Γορτυνία της Αρκαδίας καταγράφηκαν 350 θάνατοι, αλλά δεν γεννήθηκε κανένα παιδί.

Το αρνητικό αυτό «σκορ» κατατάσσει τη Γορτυνία της Αρκαδίας, μαζί με τα Γρεβενά, την Ιθάκη και την Ευρυτανία, στην τετράδα των περιοχών της Ελλάδας όπου δεν καταγράφηκαν γεννήσεις το έτος 2025 παρότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι, αναμενόμενο άλλωστε καθώς σε αυτές περιοχές ο πληθυσμός είναι γηρασμένος.

Μετά το κλείσιμο του εργοστασίου λιγνίτη (ΑΗΣ Μεγαλόπολης) και την παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων του, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου απολιγνιτοποίησης της χώρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, σε συνεργασία με τις Αρχές του τόπου μελετά διάφορα σχέδια ώστε να προσελκύσει ανθρώπους που θα θελήσουν να κάνουν οικογένεια και να μείνουν στην ευρύτερη περιοχή είτε έχουν καταγωγή από την Αρκαδία είτε όχι.

Ένα ζευγάρι για να γυρίσει και να κάνει οικογένεια σε μία περιοχή θα πρέπει να έχει κίνητρα οικονομικά και επαγγελματικά, ενώ θα πρέπει η περιοχή να διαθέτει στέρεες δομές στην εκπαίδευση και την υγεία ώστε οι πολίτες που θα μεταβούν εκεί να νιώθουν διασφαλισμένοι για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους.

Δύο μοχλοί

Οι δύο «μοχλοί» στους οποίους στηρίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κ. Μανδρώνης, προκειμένου να βρεθεί το πλαίσιο των κινήτρων για να γυρίσουν πίσω οι νέοι που έφυγαν από την Αρκαδία ή να μετοικήσουν εκεί ζευγάρια από άλλες περιοχές και να κάνουν οικογένεια, ώστε να αντιστραφεί το αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο μεταξύ γεννήσεων-θανάτων, αφορά αφενός την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση μετά το κλείσιμο του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στη Μεγαλόπολη και αφετέρου την άνθιση της φαρμακευτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ήδη τρεις νέες μονάδες ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης στην βιομηχανική περιοχή της Τριπόλεως. Εκεί θα δημιουργηθούν συνολικά 1.000 νέες θέσεις εργασίας, που αναμένεται να προσελκύσουν εργαζόμενους και από την Τρίπολη αλλά και από άλλες περιοχές.

Επιπλέον, βοηθάει σημαντικά η δημιουργία και λειτουργία της πρώτης Ακαδημίας Φαρμάκου (σε ένα ΣΔΙΤ των φαρμακοβιομηχανιών με το Υπουργείο Παιδείας) που θα εκπαιδεύει τους φοιτητές για να γίνουν παρασκευαστές φαρμάκου ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες ειδικότητες για τους εργαζόμενους που θα αναζητήσουν δουλειά στην ΒΙΠΕ Τριπόλεως. Οι νέες φαρμακευτικές Μονάδες που θα λειτουργήσουν στην Τρίπολη καθιστούν την Ελλάδα και ειδικότερα την Πελοπόννησο «κόμβο» ανάπτυξης φαρμάκου που θα καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και θα εφοδιάζει ολόκληρη την ευρωπαΐκή αγορά με αντιβιοτικά και ενέσιμη ινσουλίνη, καλύπτοντας το 12% της ευρωπαϊκής ζήτησης.

Μέσα από αυτές τις επενδύσεις η Ελλάδα καθίσταται σημαντικός μοχλός στην επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης και ειδικότερα της ΝΑ Ευρώπης, μετά την δεκαετία της αποβιομηχάνισης στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Η επιστροφή του πληθυσμού στην ιστορική Αρκαδία, στην οποία γράφτηκαν λαμπρές σελίδες στην επανάσταση του 1821 θα δώσει ζωή στον τόπο που φημίζεται και για το τουριστικό του προϊόν (όπως είναι τα γραφικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας και τα σπορ 4 εποχών στον ποταμό Λούσιο και στο όρος Μαίναλο). Επιπλέον, θα διαιωνίσει την αλήθεια που κρύβει στην πατρίδα μας μια πολύ δημοφιλής φράση: «Πως όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω της θα βρίσκεται ένας Αρκάς».