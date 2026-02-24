Euroxx: Αισιόδοξη προαναγγελία για τα αποτελέσματα των τραπεζών – Οι τιμές στόχοι και τα top picks

Ανοίγει αυτή την εβδομάδα ο κύκλος των ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών για το 2025. Η Euroxx αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο και δίνει επιπλέον περιθώριο ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές. Οι νέες τιμές-στόχοι.

Η περίοδος αναφοράς του 4ου τριμήνου του 2025 ξεκινά αυτή την εβδομάδα για τις ελληνικές τράπεζες, με τη Euroxx να αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο με ισχυρή αύξηση των καθαρών δανείων στο τέλος του έτους και σχετικά σταθερά περιθώρια κέρδους.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει πως «η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί, κατά την άποψή μας, στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές τράπεζες (+4,2% για το SX7P), παρά την πρόσφατη υποχώρηση που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα παλαιότερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη (με διαχειρίσιμο αντίκτυπο, κατά την άποψή μας). Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο P/E c8,3x για το 2027E, έναντι c9,6x για τους περιφερειακούς ομολόγους τους, αλλά με υψηλότερη ανάπτυξη και ισχυρή τοπική μακροοικονομική. Η Eurobank και η Πειραιώς παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές μας ενόψει των αποτελεσμάτων».

Ακόμα δίνει τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (upside 22%), τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώριο ανόδου 14%), τα 4,3 ευρώ για την Alpha Bank(περιθώριο 15%), τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (upside 16%) και τα 10 ευρώ για την Optima Bank, με περιθώριο ανόδου 3%.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει τον κύκλο των ανακοινώσεων το πρωί της Πέμπτης πριν ανοίξει η αγορά. Η Eurobank ανακοινώνει επίσης τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2025 την Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 17:00 CET. Η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου του 2025 την Παρασκευή το πρωί με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 9:30 CET και 11:00 CET αντίστοιχα. Αναμένουμε από όλες τις τράπεζες να παράσχουν τριετείς στόχους μαζί με τα αποτελέσματα, εκτός από την Alpha (η οποία σχεδιάζει μια ημερίδα επενδυτών στο Β’ τρίμηνο του 2026). Η Optima Bank ανακοινώνει τα αποτελέσματα στις 3 Μαρτίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα διοργανώσει επίσης μια ημερίδα επενδυτών στο Λονδίνο στις 5 Μαρτίου.

Αισιόδοξες προοπτικές

Κλείνοντας η έκθεση αναφέρει: «Προβλέπουμε οριακή βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον απορροφήσει πλήρως τις μειώσεις επιτοκίων. ισχυρή διψήφια αύξηση των τελών για την υποστήριξη των βασικών κερδών προ προβλέψεων. εποχιακή αύξηση των λειτουργικών εξόδων. και καμία αρνητική έκπληξη στη γραμμή COR. Αναμένουμε ότι οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου θα υποστηρίξουν πλήρως τις αισιόδοξες προοπτικές μας για τις ελληνικές τράπεζες, με ισχυρό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 8-10% στις χορηγήσεις, αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) σχεδόν 10% ετησίως και ανοδικό κίνδυνο στα ποσοστά αποπληρωμής».