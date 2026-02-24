Close Menu
    Tuesday, February 24
    Hellenic Train: Χωρίς δρομολόγια το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

    Επιχειρήσεις

    Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

    Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

    • Απεργία στα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

    - – ΜΠΕ

