optima:-Ανεβάζει-τον-πήχη-για-τη-μετοχή-της-helleniq-energy

Νέα τιμή-στόχο στα 9,8 ευρώ (από 8,3 ευρώ) δίνει για τη μετοχή της Helleniq Energy η Optima Bank. Παράλληλα, διατηρεί σύσταση neutral για τη μετοχή.

Η HELLENiQ ENERGY έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2025 στις 26 Φεβρουαρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα. Εξαιρώντας την επίδραση των αποθεμάτων και τις έκτακτες μεταβολές, η Optima αναμένει «προσαρμοσμένα» κέρδη EBITDA ύψους 361 εκατ. ευρώ (-32,2%) σε ετήσια βάση, λόγω του ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης και της σταθερής παραγωγής, και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους 181 εκατ. ευρώ από 117 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση από τα αποθέματα και άλλες έκτακτες μεταβολές ύψους 87 εκατ. ευρώ (κυρίως πτώση της τιμής του πετρελαίου), τα κέρδη EBITDA και τα καθαρά κέρδη βάσει των ΔΠΧΠ αναμένονται στα 274 εκατ. ευρώ και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη EBITDA ύψους 189 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά το μέρισμα, η Optima ότι η HE θα ανακοινώσει τελικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,40 ευρώ, αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για το 2025 στα 0,60 ευρώ/μετοχή.