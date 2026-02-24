S&P: Γιατί κρατάει σταθερό το «BB+» για τη Metlen – «Oι πρόσφατες αποκλίσεις είναι προσωρινές»

Η S&P Global Ratings προστέθηκε στους οίκους αξιολόγησης που στηρίζουν τη Metlen παρά τη χαμηλότερη του αναμενομένου επίδοση της δραστηριότητας για το σύνολο του 2025. Δηλώνει πως αυτή η εξέλιξη δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εκδότη ‘BB+’ ούτε στο σταθερό outlook σε αυτό το στάδιο.

Η στρατηγική asset rotation και το project pipeline παραμένουν ισχυρά αναφέρει η S&P που επισημαίνει ότι το execution track record της Metlen τα τελευταία χρόνια ήταν ισχυρό.

Υπενθυμίζεται πως στις 6 Φεβρουαρίου 2026, η Μetlen αναθεώρησε την καθοδήγησή της για EBITDA κατά 25% χαμηλότερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η αναθεώρηση αυτή απορρέει από:

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση συναλλαγών στο πλαίσιο του σχεδίου εναλλαγής (asset rotation plan) περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Υπερβάσεις κόστους και επιμηκύνσεις χρονοδιαγραμμάτων σε ορισμένα έργα (EPC).

Αναμένεται έτσι προσαρμοσμένο EBITDA περίπου €750 εκατ., γεγονός που μεταφράζεται σε προσδοκία λόγου χρέους προς EBITDA περί τις 4,0x για το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το 2,0x που θεωρούμε συμβατό με την τρέχουσα αξιολόγηση της Metlen, σημειώνει ο οίκος.

Εκτιμούμε, προσθέτει, ότι ο προσαρμοσμένος δείκτης χρέους προς EBITDA θα διαμορφωθεί εκ νέου κοντά στο 2,0x ήδη το 2026 και στη συνέχεια θα επανέλθει με άνεση κάτω από το 2,0x την περίοδο 2027-2028.

«Δεν αναμένονται αποκλίσεις»

Με βάση την ανάλυση της S&P, στο τρέχον βασικό σενάριο του οίκου δεν αναμένονται περαιτέρω αποκλίσεις στο εγγύς μέλλον, διότι, όπως σημειώνουν οι αναλυτές:

“ – Κατανοούμε ότι όλα τα έργα έχουν επανεξεταστεί και τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και, παρότι σημειώθηκαν υπερβάσεις κόστους, ο αριθμός των επηρεαζόμενων έργων είναι περιορισμένος, με τα υπόλοιπα να εξελίσσονται σύμφωνα με το πλάνο”.

-Με βάση όσα σημειώνει η ανάλυση, “η εταιρεία έχει επικεντρωθεί τα τελευταία έτη σε έργα solar photovoltaic (PV), μπαταριών και δικτύων, τα οποία θεωρούμε λιγότερο σύνθετα και με χαμηλότερο κίνδυνο εκτέλεσης σε σύγκριση με τεχνολογικά προηγμένα έργα όπως το Protos.

-Τα περισσότερα συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο και το Protos αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, με ορισμένα το 2027, γεγονός που τα φέρνει κοντά στην ολοκλήρωση και μειώνει τον κίνδυνο πρόσθετων υπερβάσεων κόστους.”

Οι πωλήσεις έργων ΑΠΕ και το asset rotation plan

Επίσης τονίζεται ότι οι καθυστερήσεις σε συναλλαγές είναι πιστωτικά ουδέτερες. «Τρεις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένονταν να ολοκληρωθούν το 2025, εκ των οποίων οι δύο ήταν σημαντικές, μετατέθηκαν χρονικά.

Μία από τις δύο μεγάλες συναλλαγές, η πώληση χαρτοφυλακίου 283 MW solar PV στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώθηκε ήδη νωρίτερα αυτόν τον μήνα και, κατά την κατανόησή μας, για τη δεύτερη, χαρτοφυλάκιο solar στην Αυστραλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Παρότι για τη δεύτερη ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, αναμένουμε ότι θα κλείσει εντός του έτους. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των τρεχόντων έργων της εταιρείας στο πλαίσιο του asset rotation plan είναι προπωλημένο, γεγονός που αποτελεί πλέον προϋπόθεση για νέα έργα, «κλειδώνοντας» τιμές και αγοραστές και, κατά την άποψή μας, μετριάζοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με την ολοκλήρωση συναλλαγών».

Η μεγάλη εξαγορά

Με βάση την ανάλυση, η εξαγορά του χυτηρίου Aluminium Dunkerque στη Γαλλία θα μπορούσε να αποτελέσει μετασχηματιστική εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το χυτήριο στη Γαλλία θα μπορούσε να αποτιμηθεί περί το €1 δισ., με EBITDA περί τα €300 εκατ.-€350 εκατ.

«Ωστόσο, μεταξύ των λοιπών ενδιαφερόμενων περιλαμβάνονται οι Glencore, Rio Tinto, Sumitomo, EGA και Alba, και δεν διαθέτουμε ορατότητα ούτε ως προς την ικανότητα της Μetlen να αποκτήσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ούτε ως προς τον τρόπο χρηματοδότησής του», επισημαίνουν οι αναλυτές.