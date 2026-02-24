washington-post:-Ο-Τραμπ-σφίγγει-τον-κλοιό-γύρω-από-το-Ιράν,-οι-ΗΠΑ-έστειλαν-πάνω-από-150-μαχητικά-σε-Ευρώπη-και-Μέση-Ανατολή

Ραγδαία αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας τους κοντά στο Ιράν καταγράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετακινώντας περισσότερα από 150 μαχητικά αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μετά τον δεύτερο γύρο πυρηνικών συνομιλιών που ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα στις 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία πτήσεων και δορυφορικές εικόνες που εξέτασε η Washington Post.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τρέχουσα παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απειλής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτεθεί στο Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά η επίτευξή της απαιτεί χρόνο.

Ξεπερνά την κινητοποίηση του Ιουνίου

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων επισημαίνουν ότι αυτή ξεπερνά την κινητοποίηση που είχε προηγηθεί των αμερικανικών πληγμάτων κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Όπως αναφέρουν, τα μέσα που συγκεντρώνονται παραπέμπουν σε πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

🚨⚡️ BREAKING & UNUSUAL: All 12 F-22 fighter jets have just taken off from RAF Lakenheath in the UK, racing at full speed toward the Middle East. Everything now appears set for the “military options” the Pentagon has warned Iran about. pic.twitter.com/dkDlANDIBl — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 24, 2026

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται επί του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανοικτά της Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή, με την άφιξή του να σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών πλοίων του αμερικανικού στόλου βρίσκεται πλέον στην περιοχή.

Η Ντάνα Στρούλ, πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή και νυν διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, δήλωσε ότι «το τεράστιο επίπεδο ισχύος που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να υλοποιήσει ό,τι αποφασίσει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, υψηλής έντασης εκστρατεία έως πιο στοχευμένα, περιορισμένα πλήγματα».

Εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία εβδομάδων, θα απαιτηθούν ακόμη περισσότερα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με τον Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερο σύμβουλο στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Μεγάλη ροή δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αναγνώρισαν τη μεγάλη ροή αμερικανικών δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο αρνήθηκαν να σχολιάσουν λεπτομέρειες επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Over 150 U.S. aircraft sweep into Europe, Middle East as Trump mulls strikes – The Washington Post Here’s hoping for a peaceful resolution. The buildup comes after a round of nuclear talks between the two nations concluded last week without a deal.

https://t.co/VUvxojELko. — Donald Hutchison (@DonaldH95670) February 24, 2026

Περισσότερα από τα μισά νεοαναπτυγμένα αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε βάσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Με τη μεταστάθμευσή τους στην Ανατολική Ευρώπη, εκτός εμβέλειας των περισσότερων ιρανικών πυραύλων και όχι σε βάσεις του Κόλπου, οι ΗΠΑ μπορούν να τοποθετήσουν στρατηγικά υλικό ή προσωπικό χωρίς να προσφέρουν στο Ιράν έναν «ελκυστικό στόχο», όπως ανέφερε ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group.

Μεταγωγικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Η συντριπτική πλειονότητα των αεροσκαφών που εμφανίζονται στα δεδομένα πτήσεων είναι μεταγωγικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Τα μαχητικά συχνά απενεργοποιούν τα σήματα εντοπισμού τους, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την παρακολούθησή τους, εκτός εάν αποτυπώνονται σε δορυφορικές εικόνες.

Η αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία αποτελεί βασικό προορισμό για τα αμερικανικά αεροπορικά μέσα που καταφθάνουν στην περιοχή. Σε δορυφορικές εικόνες της Παρασκευής διακρίνονται περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη. Μεταξύ αυτών, πάνω από δώδεκα μαχητικά F-35 παρατάσσονται στον διάδρομο. Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται συχνά για την εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας του αντιπάλου, ανοίγοντας ασφαλέστερο διάδρομο για άλλα μαχητικά. Το προηγμένο αεροσκάφος stealth διαθέτει επίσης δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία πτήσεων και ανεξάρτητη ανάλυση του ερευνητή Στέφαν Γουότκινς, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τις τελευταίες ημέρες περισσότερο από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E-3G Sentry σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Εξοπλισμένο με μεγάλο περιστρεφόμενο θόλο ραντάρ, το E-3G μπορεί να εντοπίζει στόχους και να πραγματοποιεί επιτήρηση παντός καιρού, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο της δραστηριότητας στον εναέριο χώρο.

Δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Ευρώπης

Όπως αναφέρει η Washington Post, δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη έχουν φωτογραφηθεί τις τελευταίες ημέρες σε αεροδρόμια της Ευρώπης. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν δώδεκα F-22A Raptor στη βάση Λέικενχιθ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τουλάχιστον ένα F-16 Fighting Falcon να προσγειώνεται στις Αζόρες.

Βίντεο που καταγράφηκε από το παράθυρο επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Χανίων και δημοσιεύθηκε στο TikTok το Σάββατο δείχνει τουλάχιστον δέκα επιπλέον F-35, μεταξύ άλλων μαχητικών. Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και τουλάχιστον ένα αναγνωριστικό έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο από τις 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

Δεκάδες ακόμη αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, βρίσκονται επί των αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln, που πλέει ανοιχτά των ακτών του Ομάν από τις αρχές Φεβρουαρίου, και USS Gerald R. Ford, που κινείται κοντά στην Κρήτη. Και τα δύο αεροπλανοφόρα συνοδεύονται από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, τα οποία φέρουν δεκάδες πυραύλους Tomahawk — τύπο οπλισμού που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για να πλήξουν ιρανικούς πυρηνικούς στόχους τον Ιούνιο.

«Ό,τι κι αν θελήσει να κάνει η κυβέρνηση με το Ιράν, θέλει να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα, αλλά σχετικά γρήγορα και με ελάχιστο κίνδυνο αντιποίνων ή αρνητικών συνεπειών», δήλωσε ο Μπρου.