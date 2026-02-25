Άλμα-εσόδων-73%-για-την-nvidia-το-δ’-τρίμηνο-με-ώθηση-από-τα-data-centers

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 68,13 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 73% από 39,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 66,2 δισ. δολάρια.

Καλύτερα από το αναμενόμενο ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δ’ τρίμηνο η Nvidia, λόγω της αύξησης των εσόδων στον βασικό της τομέα, τα data centers, κατά 75%.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 68,13 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 73% από 39,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 66,2 δισ. δολάρια. Η Nvidia πλέον αντλεί πάνω από το 91% των πωλήσεών της από τον τομέα των data centers, που περιλαμβάνει τα ηγετικά στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει.

Τα καθαρά κέρδη της Nvidia σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 43 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 31,9 δισ. δολάρια, ή 1,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Το τμήμα gaming της Nvidia, παρουσίασε αύξηση εσόδων 47% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας ωστόσο μείωση κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Nvidia ενδέχεται να καθυστερήσει την κυκλοφορία μιας νέας GPU για gaming φέτος, καθώς αναμένεται, όπως και άλλοι κατασκευαστές τσιπ, να δώσει προτεραιότητα στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που περιλαμβάνει τσιπ για αυτοκίνητα και ρομπότ, η Nvidia κατέγραψε πωλήσεις 604 εκατ. δολαρίων για το δ’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, αλλά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 654,8 εκατ. δολάρια.

Για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2027, η Nvidia εκτιμά ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 78 δισ. δολάρια συν – πλην 2%, σημαντικά υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 72,6 δισ. δολάρια. Ακόμη, η πολυτιμότερη εισηγμένη στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι στις προβλέψεις της δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από τον τομέα των data centers στην Κίνα.

Η μετοχή της Nvidia υπεραποδίδει σε σχέση με όλες τις άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας μέχρι στιγμής καθώς συνεχίζει να είναι ο βασικός ωφελημένος από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, η μετοχή της έχει καταγράψει άνοδο 5% το 2026, την ίδια στιγμή που ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει σημειώσει πτώση 0,4%.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Nvidia, σημειώνει άνοδο 2,59% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.