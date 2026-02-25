Close Menu
    Wednesday, February 25
    Έργα υποδομής 30 εκατ. ευρώ για τον Έβρο ανακοίνωσε στην επίσκεψή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Πολιτική 1 Min Read

    «Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τη φύλαξη των συνόρων το 2020» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις ακριτικές περιοχές

