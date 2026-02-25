Έρευνα Bloomberg: Πρόωρη αποχώρηση Λαγκάρντ από ΕΚΤ – Η «σκυτάλη» στον Κνοτ

Το 52% των ερωτηθέντων λέει ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ θα πληγεί εάν η Λαγκάρντ αποχωρήσει νωρίτερα ενώ το 33% ανησυχεί επίσης για την αυτονομία της.

Στην πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη λήξη της θητείας της, στοιχηματίζουν περισσότεροι από τους μισούς οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Βloomberg, εκτιμώντας πως στη συνέχεια θα ανοίξει ο δρόμος για να τη διαδεχθεί ο Κλάας Κνοτ.

Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι η Γαλλίδα αξιωματούχος θα αποχωρήσει φέτος ενώ λιγότερο από το 30% προβλέπει ότι θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία της, η οποία λήγει τον επόμενο Οκτώβριο.

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, ο Κνοτ – πρώην επικεφαλής της Ολλανδικής κεντρικής τράπεζας – θα αναλάβει το πόστο της, σύμφωνα με περίπου το 57% των οικονομολόγων. Εάν ολοκληρώσει τη θητεία της, ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος, είναι φαβορί για τη διαδοχή της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Κριστίν Λαγκάρντ θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από τις γαλλικές εκλογές, ώστε να βοηθήσει τον Εμανουέλ Μακρόν στην εύρεση της/του αντικαταστάτριάς/αντικαταστάτη της.

Εντωμεταξύ το 52% των ερωτηθέντων λέει ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ θα πληγεί εάν η Λαγκάρντ αποχωρήσει νωρίτερα ενώ το 33% ανησυχεί επίσης για την αυτονομία της.

«Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ θα έστελνε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ότι η ΕΚΤ δεν είναι εντελώς πολιτικά ανεξάρτητη», τόνισε ο Ντένις Σεν, λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης του TU Berlin.

Η παραμονή της ΕΚΤ χωρίς πρόεδρο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές, καθώς παραμονεύουν κίνδυνοι από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία.