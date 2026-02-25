Αγορές:-Η-Νότια-Κορέα-άφησε-πίσω-τη-Γαλλία-με-κεφαλαιοποίηση-$3,76-τρισ.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας κατάφερε να ξεπεράσει τη Γαλλία και να καταλάβει την ένατη θέση παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, χάρη στην εκτίναξη των τεχνολογικών μετοχών, που επηρεάστηκαν από την παγκόσμια άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της χώρας έφτασε τα 3,76 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 2,23 τρισ. δολάρια από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας τα 3,69 τρισ. δολάρια της Γαλλίας, σύμφωνα με στοιχεία του - έως την Τρίτη (24/2).

Η άνοδος της Νότιας Κορέας πάνω από τη Γαλλία και τη Γερμανία φέτος δείχνει πόσο γρήγορα οι επενδυτές ανατίμησαν την αγορά της, διοχετεύοντας κεφάλαια σε κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως στους τομείς των memory chips και της ρομποτικής. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο μεταρρυθμίσεων φιλικών προς τους μετόχους όσο και της αυξανόμενης σημασίας της χώρας στην παγκόσμια αλυσίδα τροφοδοσίας της ΑΙ, επιτρέποντας στις κορεατικές μετοχές να υπεραποδώσουν έναντι μεγαλύτερων οικονομιών, παρά το μικρότερο συνολικό μέγεθος της οικονομίας.

Ο βασικός δείκτης Kospi έχει ενισχυθεί περίπου κατά 44%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή άνοδο διεθνώς φέτος. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 αυξήθηκε μόλις 4,5%, επηρεασμένος από πιο αδύναμο επενδυτικό κλίμα, χαμηλότερη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών και πολιτικές-οικονομικές πιέσεις στη χώρα.

Σημαντική στήριξη στην άνοδο της κορεατικής αγοράς έδωσε ο Πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ, με την προώθηση μεταρρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με ελλείψεις σε μνήμες και υψηλές τιμές, που οδήγησαν σε σημαντικά κέρδη για τη Samsung Electronics και τη SK Hynix. Παράλληλα, η ανάπτυξη της ρομποτικής ενίσχυσε τις επιδόσεις της Hyundai Motor και των θυγατρικών της.

Παρά την ισχυρή αύξηση σε χρηματιστηριακή αξία, η κορεατική οικονομία παραμένει μικρότερη από τη γαλλική. Το 2024, η Νότια Κορέα κατετάγη 12η σε παγκόσμιο ΑΕΠ, ενώ η Γαλλία βρισκόταν στην 7η θέση, με μέγεθος 3,16 τρισ. δολάρια έναντι 1,88 τρισ. δολαρίων της Κορέας.

Ωστόσο, με την πρόσφατη αποκλιμάκωση της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσε να ανακτήσει τη δυναμική της, μετά από σχεδόν 18 μήνες υποαπόδοσης. Η έγκριση του προϋπολογισμού νωρίτερα αυτόν τον μήνα σήμανε το τέλος της ταραχώδους περιόδου που προκλήθηκε από τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου 2024, μειώνοντας τα ασφάλιστρα κινδύνου και ενισχύοντας την αισιοδοξία για τις μετοχές.

«Με την ψήφιση του προϋπολογισμού, φαίνεται ότι απομακρύνεται ο πολιτικός κίνδυνος για τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Αρνό Ζιρό, επικεφαλής στρατηγικής διασποράς επενδύσεων στην Kepler Cheuvreux στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι η γαλλική αγορά θα μπορούσε να επωφεληθεί από εισροές κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν διαφοροποίηση από τις αμερικανικές μετοχές και τις τεχνολογικές εταιρείες.