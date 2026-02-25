Ανοδικό-κλείσιμο-για-τα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-μετά-την-εφαρμογή-του-δασμού-10%-των-ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Τετάρτη (25/2), καθώς οι ανησυχίες στις παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν μετά την εφαρμογή του καθολικού δασμού 10% από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντί του απειλούμενου υψηλότερου ποσοστού 15%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,7% στις 633,48 μονάδες, με τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές να ολοκληρώνουν τη μέρα σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,74% στις 25,171.08 μονάδες, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο βρετανικός FTSE κατά 1,08% στις 10,795.80 μονάδες. Την ίδια στιγμή, κέρδη σημείσε και ο γαλλικός CAC κατά 0,47% στις 8,559.07 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, με μεγάλα κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ο ισπανικός IBEX καταγράφοντας άνοδο 1,49% στις 18,461.00 μονάδες, ενώ ανοδικά έκλεισε και ο ιταλικός MIB κατά 1,11% στις 47,170.44 μονάδες.

Η Τετάρτη ήταν μια ακόμη ημέρα γέματη από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με εταιρείες όπως οι Leonardo, Iberdrola, E.ON, Bayer, Ferrovial, Heidelberg Materials, Poste Italiane, Fresenius, Novonesis και Telefonica να ανακοινώνουν αποτελέσματα. Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν στοιχεία για το γερμανικό ΑΕΠ, την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον τελευταίο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Στα αξιόλογα της μέρας, η βρετανική εταιρεία ποτών Diageo ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 12,7%, μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για πωλήσεις και κέρδη το 2026. Ο μεγαλύτερος παραγωγός ποτών στον κόσμο ανέφερε ότι η χαμηλότερη ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική και την Κίνα επηρέασε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της χρήσης.

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4%, στα 10,5 δισ. δολάρια για τους έξι μήνες έως τον Δεκέμβριο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν 1,2% στα 3,1 δισ. δολάρια, εξαιτίας της πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα και των επιπτώσεων στα ποτά των ΗΠΑ. Η Diageo προβλέπει περαιτέρω αδυναμία το 2026, με οργανικές πωλήσεις 2%-3% χαμηλότερες, οργανικά λειτουργικά κέρδη σταθερά ή με μικρή αύξηση, και μείωση των μερισμάτων σε 20 σεντ ανά μετοχή.

Επιπλέον, η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Aston Martin ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 20% το προσωπικό της το 2026, μετά την ανακοίνωση χαμηλότερων κερδών λόγω των δασμών στις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι περικοπές αναμένεται να εξοικονομήσουν 40 εκατ. λίρες. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν στα 1,26 δισ. λίρες το 2025, κατά 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με λειτουργική ζημία 259,2 εκατ. λίρες και μείωση των συνολικών όγκων χονδρικής κατά 10% σε 5.448 οχήματα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Aston Martin, Adrian Hallmark, επεσήμανε ότι οι υψηλότεροι δασμοί στις ΗΠΑ και την Κίνα επηρέασαν την απόδοση της εταιρείας και την ικανότητά της να υλοποιεί τα σχέδιά της αποτελεσματικά. Οι μετοχές έκλεισαν με πτώση 2,9%, αγγίζοντας χαμηλό 52 εβδομάδων.

Η HSBC ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της πριν το άνοιγμα της αγοράς, με ετήσιο προ φόρων κέρδος 29,91 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Οι μετοχές της στη Λονδίνο έκλεισαν σχεδόν 8% υψηλότερα, φτάνοντας σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Η θετική εικόνα για τις ευρωπαϊκές μετοχές έρχεται μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν το νέο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον μετά τη νέα κίνηση δασμών του Τραμπ. Στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι δασμοί θα αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τον φόρο εισοδήματος.

«Καθώς περνά ο χρόνος, πιστεύω ότι οι δασμοί, που πληρώνονται από ξένες χώρες, θα αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα φόρου εισοδήματος, αφαιρώντας μεγάλο οικονομικό βάρος από τον λαό που αγαπώ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές κινούνται υψηλότερα την Τετάρτη, με τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο περίπου 0,7%, εν αναμονή της έκθεσης κερδών της Nvidia, η οποία δημοσιεύεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επαναξιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και γίνονται πιο σκεπτικοί σχετικά με τις υψηλές δαπάνες για AI από τους μεγάλους πάροχους υπολογιστικών υπηρεσιών (hyperscalers).