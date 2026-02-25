Γιατί-το-ηλεκτρικό-ρεύμα-μπορεί-να-είναι-η-«αχίλλειος-πτέρνα»-του-Τραμπ

«Οι Αμερικανοί βλέπουν τις τιμές της ενέργειας να καταρρέουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους», αναφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι η τιμή της βενζίνης έχει μειωθεί στα 1,85 δολάρια το γαλόνι.

Αλλά, μόνο οι τιμές των καυσίμων έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να αντιστρέψουν αυτή την τάση.Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από αυτήν που βιώνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πολλές περιοχές βίωσαν έναν ιδιαίτερα κρύο χειμώνα και οι λογαριασμοί θέρμανσης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9,2%, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Ενεργειακής Βοήθειας. Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου συνέβαλαν επίσης σε αυτή την αύξηση. Ως αποτέλεσμα, ένα μέσο νοικοκυριό χρειάστηκε να ξοδέψει κάπου 1.000 δολάρια για να θερμάνει το σπίτι του αυτόν τον χειμώνα.

Οι υποσχέσεις του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να μειώσει τις τιμές της ενέργειας στο μισό. Ενα χρόνο μετά όμως, τα αμερικανικά νοικοκυριά συνεχίζουν να διαμαρτύρονται αι για τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. «Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. Αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

«Οι τιμές λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα έχουν αυξηθεί κατά 37% από το 2019 », δήλωσε ο Ορελιέν Ντιτουά, οικονομολόγος στην ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων Coface. «Οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα για τα άτομα παρά για τις επιχειρήσεις, επειδή τα νοικοκυριά πρέπει επίσης να πληρώσουν για τη συντήρηση του δικτύου διανομής», πρόσθεσε.

Αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν βρει λύση, θα μπορούσε να αποδυναμώσει σημαντικά τη θέση των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου, εκτιμούν οι ειδικοί. «Υπάρχουν πράγματα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει. Οι τοπικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι ένα από αυτά», δήλωσε πάντως υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο ABC News ,τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για την αναστολή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα είχαν βοηθήσει στην άμβλυνση της επιβάρυνσης του δικτύου. Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε πέρυσι σχεδόν 680 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια αιολικά πάρκα, σε 11 πολιτείες.

Τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων

Οι αιτίες για τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ είναι πολλές: Βαρυχειμωνιά, αυξανόμενες τιμές φυσικού αερίου, απαρχαιωμένο ηλεκτρικό δίκτυο. Απογοητευμένοι από τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, οι Αμερικανοί βρήκαν έναν ένοχο: Τα κέντρα δεδομένων, που είναι άλλωστε πολύ ενεργοβόρα .

Τα κέντρα δεδομένων έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης: «Υπάρχουν πλέον περισσότερα από 5.000 κέντρα δεδομένων για να τροφοδοτούν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, επειδή καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, η αυξημένη ζήτηση ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές. Σύμφωνα με στοιχεία του -, οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί έως και 267% σε πέντε χρόνια σε περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά σε κέντρα δεδομένων, όπως η Βαλτιμόρη. Αυτή η αύξηση στη συνέχεια μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Η παρέμβαση Τραμπ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι συνεργάζεται με « μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» για να αποτρέψει τα νοικοκυριά από το να πληρώσουν τον λογαριασμό για τα κέντρα δεδομένων. «Τα κέντρα δεδομένων είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και διατηρούν τους Αμερικανούς ελεύθερους και ασφαλείς, αλλά οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που τα κατασκευάζουν, πρέπει να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιανουαρίου στο δίκτυό του Truth Social. Η Microsoft έχει ήδη δεσμευτεί να λάβει μέτρα για να μην μετακυλίεται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις το αυξημένο κόστος του ρεύματος στις περιοχές όπου η εταιρεία κατασκευάζει κέντρα δεδομένων.

Ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Ωστόσο, οι εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν να λύσουν την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. «Η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά, οι παραγγελίες για κέντρα δεδομένων διογκώνονται ραγδαία, αλλά ποια είναι τα κίνητρα που έχουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για να αυξήσουν την παραγωγή τους; » διερωτάται ο Ντιτουά.

Ηδη, μεγάλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας όπως η NextEra Energy και η Duke Energy φοβούνται να προχωρήσουν σε υπερεπενδύσεις. « Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η κατάσταση της πρόσθετης ζήτησης που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη σε πέντε χρόνια από τώρα», τονίζει.

Απαρχαιωμένο δίκτυο

Η αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών στην Αμερική δεν οφείλεται βέβαια, αποκλειστικά στα κέντρα δεδομένων. Το ηλεκτρικό δίκτυο αντιμετωπίζει ένα πρωτίστως διαρθρωτικό πρόβλημα: την ηλικία του. « Το πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η η χώρα διαθέτει μία από τις παλαιότερες υποδομές στον κόσμο στον τομέα του ηλεκτρικού δικτύου», προσθέτει ο Ντιτουά.

Η πλειονότητα των υποδομών χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Ως αποτέλεσμα, τα αμερικανικά νοικοκυριά πληρώνουν για το κόστος συντήρησης του δικτύου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπίσει επίσης, πολυάριθμες φυσικές καταστροφές που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση με την πάροδο των ετών. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια, για παράδειγμα, που επλήγησαν σοβαρά από τις πυρκαγιές, έχουν δει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να αυξάνονται.