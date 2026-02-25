ΕΕ:-Η-Κροατία-εξετάζει-τη-νομιμότητα-της-εισαγωγής-ρωσικού-πετρελαίου

Η Κροατία αξιολογεί κατά πόσον μπορεί να εισάγει νόμιμα ρωσικό αργό πετρέλαιο μέσω θαλάσσης για να το εφοδιάσει στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, μετά την ζημιά που υπέστη ο αγωγός Ντρούζμπα που τις τροφοδοτεί μέσω Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τροφοδοσία μέσω Ντρούζμπα, στην οποία βασίζονται οι δύο χώρες από τη δεκαετία του 1960, διακόπηκε στις 27 Ιανουαρίου λόγω ζημιών που το Κίεβο απέδωσε σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Η Κροατία έχει ανακοινώσει ότι αξιολογεί την κατάσταση, κατά πόσον μπορεί να δεχτεί νόμιμα ρωσικό αργό πετρέλαιο στο λιμάνι της, τόσο βάσει των κυρώσεων της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κροατική κυβέρνηση δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η Κροατία έχει μέχρι στιγμής δηλώσει ότι ο ”Adria” μπορεί να εισάγει περισσότερο πετρέλαιο, αλλά υπονόησε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή η τροφοδοσία να είναι ρωσική.

Ο αγωγός ”Adria” χρησιμεύει ως εναλλακτική οδός για τον εφοδιασμό της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Σε απάντηση στη διακοπή μέσω Ουκρανίας, ο όμιλος MOL της Ουγγαρίας, ανοίγοντας νέο παράθυρο, παρήγγειλε επιπλέον φορτία μη ρωσικού αργού πετρελαίου που θα διοχετευθούν μέσω ”Adria”.

«Το μη ρωσικό πετρέλαιο ρέει κανονικά μέσω του συστήματός μας προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Δεν πρόκειται για συμπληρωματική επιλογή. Είναι μια λειτουργική πραγματικότητα και σημαίνει ότι οι φίλοι και σύμμαχοί μας στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχουν μια ασφαλή και αξιόπιστη οδό εφοδιασμού», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Κροατίας, Άντε Σουσνιάρ, σε ανάρτηση στο X την Τρίτη.

Πολιτική διαμάχη

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι καθυστερεί τις επισκευές στον αγωγό Ντρούζμπα για πολιτικούς λόγους.

Η Ουγγαρία άσκησε βέτο στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα σε αντίποινα και μπλόκαρε ένα νέο δάνειο της ΕΕ για το Κίεβο, πιέζοντας την φιλοουκρανική συναίνεση στην Ευρώπη την παραμονή της τέταρτης επετείου του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι προσπαθεί να επισκευάσει τον αγωγό και προσφέρθηκε να οργανώσει εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά πετρελαίου στις χώρες της ΕΕ μέσω του αγωγού Οδησσού-Μπρόντι, σε επιστολή που απέστειλε η αποστολή της Ουκρανίας στην ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου και την οποία είδε το Reuters.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιταχύνει τις επισκευές στην Ντρούζμπα και ότι η ΕΕ αξιολογεί την επιλογή Οδησσού-Μπρόντι.

«Επομένως, μπορεί να είναι μια μεσοπρόθεσμη λύση, παρά κάτι που θα αποτελούσε άμεση λύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

- Reuters