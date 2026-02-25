Ενίσχυση-εισοδημάτων-και-νέες-υποδομές:-Ο-οικονομικός-σχεδιασμός-της-κυβέρνησης-για-το-2026

Τον οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων του 2026 χάραξε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Του Χρυσόστομου Τσούφη
Τον οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων του 2026 χάραξε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2026 εκτός από προεκλογική χρονιά, φαίνεται ότι θα είναι και μια πολύ φορτωμένη χρονιά ως προς τους στόχους της κυβερνητικής ευρύτερης οικονομικής πολιτικής.
Οι δράσεις των παραγωγικών υπουργείων ομαδοποιούνται σε 4 διαφορετικούς πυλώνες υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη:
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
- Ήδη έχει αρχίσει η προεργασία για τον υπολογισμό του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου προκειμένου ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει δέσμη φοροελαφρύνσεων. «Επίτιμοι καλεσμένοι» της φετινής ΔΕΘ θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις
- Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου
- Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτα Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες σειρά παίρνουν το Δημόσιο αλλά και η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση και ο πρωτογενής τομέας
- Λειτουργία νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς και θα επιτρέψει στοχευμένες παρεμβάσεις. Μοσχάρι, Σοκολάτες και Καφές είναι και πώς αυτά τιμολογούνται αποτελούν ήδη φακέλους με τους οποίους ασχολείται η ηγεσία της Αρχής.
- Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών
- Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους ( έως 1.700 στον Έβρο)
- Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές με έναρξη τον Μάιο
- Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους
- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ
- Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.
- Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)
- Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Μεγάλος στόχος η διατήρηση της ανάπτυξης σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τον κοινοτικό μέσο όρο προκειμένου να επιταχυνθεί η σύγκλιση:
- Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες
- Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ που συγκεντρώνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου
- Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας
- Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και ενσωμάτωση σε αυτό των υπηρεσιών δόμησης
- Εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών για εξορύξεις υδρογονανθράκων και διαμετακόμιση Αμερικανικού LNG
- Ειδικά χωροταξικά πλαίσια για βιομηχανία, ΑΠΕ και τουρισμό
- Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης
- Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας
- Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
- Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία
- Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά
- Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη
- Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου:
1. Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)
2. Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου
- Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία
- Μεταξύ άλλων η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου
- Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις
- Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών
- Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
- Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές
- Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
- Μετασχηματισμός του Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός του Export Credit Greece
- Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026
- Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες
- Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων –
- Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου
- Εφαρμογή του νέου, ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις
- Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034
- Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory
- Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων
