Ενίσχυση-εισοδημάτων-και-νέες-υποδομές:-Ο-οικονομικός-σχεδιασμός-της-κυβέρνησης-για-το-2026

Τον οδικό χάρτη μεταρρυθμίσεων του 2026 χάραξε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2026 εκτός από προεκλογική χρονιά, φαίνεται ότι θα είναι και μια πολύ φορτωμένη χρονιά ως προς τους στόχους της κυβερνητικής ευρύτερης οικονομικής πολιτικής.



Οι δράσεις των παραγωγικών υπουργείων ομαδοποιούνται σε 4 διαφορετικούς πυλώνες υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη:

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ήδη έχει αρχίσει η προεργασία για τον υπολογισμό του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου προκειμένου ο πρωθυπουργός να ανακοινώσει δέσμη φοροελαφρύνσεων. «Επίτιμοι καλεσμένοι» της φετινής ΔΕΘ θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτα Εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες σειρά παίρνουν το Δημόσιο αλλά και η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση και ο πρωτογενής τομέας

Λειτουργία νέας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς και θα επιτρέψει στοχευμένες παρεμβάσεις. Μοσχάρι, Σοκολάτες και Καφές είναι και πώς αυτά τιμολογούνται αποτελούν ήδη φακέλους με τους οποίους ασχολείται η ηγεσία της Αρχής.

Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους ( έως 1.700 στον Έβρο)

Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές με έναρξη τον Μάιο

Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ

Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.

Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)

Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μεγάλος στόχος η διατήρηση της ανάπτυξης σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τον κοινοτικό μέσο όρο προκειμένου να επιταχυνθεί η σύγκλιση:

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ που συγκεντρώνει όλες τις διοικητικές διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου και ενσωμάτωση σε αυτό των υπηρεσιών δόμησης

Εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών για εξορύξεις υδρογονανθράκων και διαμετακόμιση Αμερικανικού LNG

Ειδικά χωροταξικά πλαίσια για βιομηχανία, ΑΠΕ και τουρισμό

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου:

1. Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)

2. Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Μεταξύ άλλων η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μετασχηματισμός του Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός του Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων –

Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

