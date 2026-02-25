Εξοχική κατοικία: Σε ποια ακίνητα «γυρνούν την πλάτη» οι ξένοι αγοραστές – Πού στρέφουν το ενδιαφέρον

Ατονεί το αγοραστικό ενδιαφέρον για εξοχικά μεγάλης επιφάνειας, όπως προκύπτει από έρευνα της Elxis – At Home in Greece, εταιρείας που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές.

Η πώληση εξοχικών κατοικιών μεγάλων επιφανειών, από 150 τ.μ. και πάνω, καθίσταται όλο και δυσκολότερη, ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για ακίνητα μεγάλης ηλικίας. Το υψηλό κόστος αγοράς, αλλά και συντήρησης τέτοιων ακινήτων θεωρούνται οι δύο βασικότερες αιτίες για την εξέλιξη αυτή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, έναντι των πιο σύγχρονων και μικρότερης επιφάνειας κατοικιών, που συμβαδίζουν περισσότερο με τα «θέλω» των αγοραστών από το εξωτερικό.

7 στους 10 προτιμούν κατοικίες μικρομεσαίου μεγέθους

Σύμφωνα ειδικότερα με την έρευνα της Elxis – At Home in Greece, το 68,4% των ενδιαφερόμενων ανέφερε ότι ενδιαφέρεται για κατοικίες μικρομεσαίου μεγέθους, κάτω των 120 τ.μ. Αντίστοιχα, το 26,1% εκδηλώνει ζήτηση για μεγαλύτερα ακίνητα από 120 έως 200 τ.μ., ενώ μόλις 5,5% αναζητά ακίνητα που να ξεπερνούν σε μέγεθος τα 200 τ.μ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.500 ενδιαφερόμενων αγοραστών, προερχόμενων κυρίως από χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης και τη Β. Αμερική (ΗΠΑ-Καναδάς).

(Πηγή φωτ. Elxis)

«Στην αγορά άνω των 600.000 ευρώ, παρατηρούμε πωλητές με μεγάλα, παλαιότερα ακίνητα (άνω των 200 τ.μ. και 15ετίας ή παλαιότερα) στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, είτε να μειώνουν τις τιμές τους, είτε να αποσύρουν προσωρινά τα ακίνητα από την αγορά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Παράλληλα, στα ακίνητα που εντέλει βρίσκουν αγοραστή, βλέπουμε να μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ της ζητούμενης τιμής και της τελικής τιμής πώλησης» σημείωσε ο Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας.

Οι λόγοι που «φρενάρουν» τη ζήτηση

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα σπίτια πολύ μεγάλης επιφάνειας, ειδικά μάλιστα αν είναι και μεγάλης ηλικίας, όπως π.χ. παλιά πέτρινα αρχοντικά, που απαντώνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, δημιουργούν περιορισμούς στους ξένους αγοραστές, ανεξάρτητα από το αν προορίζονται για επενδυτική εκμετάλλευση, ή για ιδιοκατοίκηση. Κύριοι λόγοι είναι το υψηλό κόστος συντήρησης και η δυσκολία να βρεθούν επισκέπτες που να χρειάζονται τόσο μεγάλες επιφάνειες για τις διακοπές τους. Επίσης, όμως, δυσκολότερη είναι και μια ενδεχόμενη μεταπώληση στο μέλλον, ακριβώς λόγω της χαμηλής ζήτησης για ακίνητα τέτοιου μεγέθους και ηλικίας.

«Βουτιά» της ζήτησης σε ακίνητα άνω των 15 ετών

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και με βάση τα στοιχεία των αγοραπωλησιών του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων καθώς και της Ask Wire, που ανέλυσε η Elxis – At Home in Greece, συγκρίνοντας το 2023 και το 2025. Αναλύοντας τις πράξεις αγοράς ακινήτων αξίας άνω των 600.000 ευρώ σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος, προκύπτει μείωση κατά 45%, για τα ακίνητα άνω των 15 ετών. Συγκεκριμένα, ενώ το 2023, το 53,3% επέλεξε κατοικία άνω των 15 ετών στις περιοχές αυτές, το 2025, το ποσοστό αυτό υποχώρησε σε μόλις 29,4%.