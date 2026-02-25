Ερντογάν:-«Χτίζουμε-την-αποτρεπτική-μας-ικανότητα-στη-“Γαλάζια-Πατρίδα”,-χωρίς-βλέψεις-σε-ξένα-εδάφη»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan) μίλησε στην τεχνολογική πανεπιστημιούπολη της HAVELSAN, σε μία τελετή ένταξης στην υπηρεσία του Τουρκικού Ναυτικού του μη επανδρωμένου θαλάσσιου οχήματος HAVELSAN Sancar, καθώς και στην τελετή θεμελίωσης και εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Το sancar είναι ένα πλοίο-drone που δεν περιορίζεται σε αποστολές παρακολούθησης και αναγνώρισης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο, σε επιχειρήσεις ναρκαλίευσης, αλλά και σε επιθετικές αποστολές, καθώς είναι εξοπλισμένο με ραντάρ, σόναρ και ηλεκτρο-οπτικά συστήματα.

Με την προσθήκη του sancar sida στο στόλο μας, ενισχύουμε τις μη επανδρωμένες δυνατότητές μας στη θάλασσα, αυξάνοντας την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα επιτήρησής μας», δήλωσε αρχικά ο Ερντογάν και συνέχισε:

«Εύχομαι αυτά τα έργα, τα οποία θα ανεβάσουν την αμυντική ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα της Τουρκίας σε ένα ανώτερο επίπεδο, τόσο στη Πατρίδα των Αιθέρων και στην Γαλάζια Πατρίδα, να είναι ωφέλιμα και ευοίωνα για τη χώρα και το έθνος μας. Εργαστήκαμε ακούραστα για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα του Βετζίχι Χουρκούς, του Πιρί Ρέις και του Μπαρμπαρόσα. Αναπτύσσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες, επειδή έχουμε έναν σκοπό, έναν στόχο, να χτίσουμε τον Αιώνα της Τουρκίας, βάζοντας, ως έθνος, την δική μας σφραγίδα στον αιώνα».

Παρά τη θριαμβευτική ένταξη ενός πολύ δυνατού θαλάσσιου όπλου στο Πολεμικό Ναυτικό, ο Τούρκος πρόεδρος δεν ανέβασε τους τόνους και έκανε απλές και όχι επεκτατικές αναφορές γύρω από την «Γαλάζια Πατρίδα». Είναι στην πραγματικότητα η δέυτερη φορά που βάζει μη διεκδικητικό αστερίσκο δίπλα στην αναφορά του στο τουρκικό αλυτρωτικό δόγμα, καθώς οι πρόσφατες συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν αλλάξει ξεκάθαρα την αντζέντα.

Συνέχισε ως εξής: «Η ασφάλεια και η άμυνα, δεν είναι μονοδιάστατες. Μια ισχυρή αμυντική αρχιτεκτονική πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πεδίο, από τα βάθη της θάλασσας στο διάστημα, από την ξηρά στην κυβερνο-ασφάλεια. Υπάρχει μια Τουρκία που ο δικός της στρατός, σε περίπτωση που της ζητηθεί, μπορεί να καλύψεις τις ανάγκες ασφάλειας σε φιλικές, αδελφικές

και συμμαχικές χώρες. Θα ήθελα να επαναλάβω σήμερα ένα θέμα που έχω αναφέρει σε διάφορες περιπτώσεις. Δεν έχουμε βλέψεις σε μια σπιθαμή εδάφους κανενός. Ποτέ δεν επιδιώκουμε δύναμη και επιρροή με βάση την κυριαρχία.

Το μοναδικό μέλημά μας είναι, συμπεριλαμβάνοντας και την περιοχή μας, να οικοδομήσουμε μια Τουρκία που να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την ηρεμία και τη σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο».

