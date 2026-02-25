Η-άνοδος-των-δεικτών-στη-wall-street-δημιουργεί-προϋποθέσεις-για-ανοδική-αντίδραση-και-στο-ΧΑ

Υποχώρηση κατά 0,64% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2259,13 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 411,5 εκ. ευρώ.

Αγοραστές και πωλητές επιδόθηκαν σε αψιμαχίες με συνέπεια την εναλλαγή του προσήμου για πολλές φορές μέχρι περίπου τις 4μμ, με ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών που αντιρροπήθηκαν από άλλες δεικτοβαρείς (Βιοχάλκο, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Cenergy, EEE). Όμως, η ένταση των ρευστοποιήσεων αυξήθηκε στην τελευταία ώρα με το ΓΔ να καταγράφει το χαμηλό ημέρα στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,326% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,32%, 3η συνεχόμενη ημέρα) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-4,16%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (-2,31%), η Credia (-3,55%), ο ΟΠΑΠ (-4,30%) και η Metlen (-1,41%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+6,30%, ιστορικό υψηλό), ο ΟΤΕ (+4,27%), η Cenergy (+3,69%), το Jumbo (+2,39%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-3,05%), ο Τιτάν (+1,32%), η ΕΕΕ (+1,84%, ιστορικό υψηλό), η ΕΛΧΑ (+2,19%), το ΔΑΑ (+1,06%) και ο Αβαξ (+1,24%) με την ΕΧΑΕ (+1,89%), από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 64 εκείνων που υποχώρησαν.

Η ανακατάληψη των 2280 μονάδων του ΓΔ δεν επετεύχθη γεγονός που, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, επιβάρυνε την τεχνική εικόνα, αλλά καιτην ψυχολογία, πυροδοτώντας κύμα ρευστοποιήσεων τραπεζικών κυρίως μετοχών στο φινάλε, με το παρατεταμένο κρεσέντο πωλήσεων να εξαντλεί τις κινήσεις profit taking των διεθνών επενδυτών που τις διενεργούν.

Η άνοδος των δεικτών στη Wall Street δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση και στο Χ.Α.

Επιχειρηματικά Νέα

Jumbo: Σύσταση «αγορά» για τη μετοχή διατηρεί η HSBC, προχωρώντας ωστόσο σε μείωση της τιμής-στόχου στα €32,50 από €37,50 .

Goldman Sachs: Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να ωφεληθούν λιγότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο από την εφαρμογή της ΤΝ, αντισταθμίζοντας όμως με σχετική ανθεκτικότητα στο κόστος καταθέσεων που πιέζει ανταγωνιστές τους.

Helleniq Energy: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 9,8 από 8,3 ευρώ, δίνει η Optima Bank με τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA να κινούνται στα €361 εκ., με ώθηση από το ισχυρό περιβάλλον διύλισης και την ισχυρή παραγωγή.

Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η πώληση των ακινήτων Καμπά έναντι €45,8 εκ. αφορά ακίνητα συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης. Αγοραστής η Dimand.

Metlen: Σταθερό το «BB+» από την S & P, βραχυπρόθεσμη η κάμψη. Aναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στη Βρετανία που συνδυάζει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 78 MWp με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) συνολικής χωρητικότητας 120 MW.

ΤΕΡΝΑ: Προχωρά το deal με Ukrhydroenergo για έργα υποδομών στην Ουκρανία. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου και νέου αντλιοστάσιου ισχύος 220 MW με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1,5 δισ.

Με 38 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε το 2025, στα €23,6 δις. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (+9,4%). Σχεδόν 6 εκ. από τη Γερμανία. Κατά 3,8% αυξήθηκε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι.