Η διευρυμένη ατζέντα της συνάντησης Γεραπετρίτη – Ρούμπιο

Η επικείμενη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και καθώς στην Ουάσιγκτον βρίσκεται στραμμένη η διεθνής προσοχή, εν αναμονή των αποφάσεων για το Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει σήμερα στην αμερικανική πρωτεύουσα για μια επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, εξαιτίας της δεύτερης σε λιγότερο από έναν χρόνο συνάντησής του με τον κ. Ρούμπιο. Η συγκυρία είναι κομβική. Η Αθήνα επιμένει στην υπεράσπιση του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η διατήρηση ανοιχτών και αναβαθμισμένων διαύλων επικοινωνίας με την αμερικανική ηγεσία είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα καθώς οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με τις Βρυξέλλες διέρχονται από διαρκείς μεταπτώσεις, αναλόγως των εξελίξεων σε μια σειρά από τομείς, από την οικονομία και την άμυνα μέχρι τις διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε χθες ένα σαφές μήνυμα για τη θέση και το ρόλο της χώρας μας. Από τη Γενεύη, όπου συμμετείχε στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπογράμμισε λίγο πριν από την αναχώρησή του για την αμερικανική πρωτεύουσα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις στην περιοχή. Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση με τον κ. Ρούμπιο, τόνισε: «Θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια κρίσιμη συνθήκη για τη διεθνή πραγματικότητα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, οι προσπάθειες για την ειρήνευση σε όλα τα μέτωπα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί την ενεργό εξωτερική της πολιτική».

Πρόκειται για το γενικό πλαίσιο, καθώς δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης των κ. Γεραπετρίτη και Ρούμπιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε σχετικά στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έκανε μια γενική αναφορά σε «ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, όλα όσα συμβαίνουν γενικά με τις ευρωατλαντικές σχέσεις» και παρέπεμψε στην ενημέρωση που θα γίνει από τον υπουργό Εξωτερικών μετά από την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, πάντως, είναι γνωστά. Στη μεγάλη εικόνα, όσον αφορά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, κυριαρχούν τα σενάρια για το τι μέλλει γενέσθαι με το Ιράν, ενώ η κινητικότητα στη βάση της Σούδας έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες.

Ένα επιπλέον μέτωπο είναι αυτό της Γάζας, όπου αναμένονται τα επόμενα βήματα στη διαδικασία ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης, με την Αθήνα να δηλώνει παρούσα στην επόμενη μέρα και στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της συμμετοχής και με κάποιας μορφής στρατιωτική παρουσία.

Στα πιο στενά διμερή θέματα, ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στην αιχμή της διμερούς προσέγγισης και συνεργασίας, τόσο με τον Κάθετο Διάδρομο, όσο και με την δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων που έχει προκηρύξει η χώρα μας.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η οριστικοποίηση του επόμενου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτείων, που θα συνδυαστεί με την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στη χώρα μας, με διπλωματικές πηγές να αποδίδουν την καθυστέρηση που έχει καταγραφεί στη δυσκολία εξεύρεσης ημερομηνιών λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Και, βεβαίως, το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η συζήτηση για την πιθανότητα επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την επίσκεψή του τον Ιούλιο στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τα ανοιχτά θέματα είναι πολλά και αυτό διαμορφώνει πεδίο για πιθανές εξελίξεις σε μια σειρά από τομείς. Το εύρος τους θα διαπιστωθεί μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών.

