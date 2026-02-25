Η-ΕΚΤ-ενέκρινε-τον-διορισμό-του-Βούτσιτς-ως-νέου-αντιπροέδρου-της

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε την Τετάρτη τον διορισμό του Μπόρις Βούτσιτς ως νέου Αντιπροέδρου της για οκταετή θητεία που αρχίζει τον Ιούνιο.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, επιλέχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης τον περασμένο μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΚΤ

«Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διορισμό του αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία αντίρρηση όσον αφορά τον προτεινόμενο υποψήφιο, Μπόρις Βούτσιτς, ο οποίος διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα νομισματικής πολιτικής ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Βούτσιτς επί του παρόντος ασκεί καθήκοντα διοικητή της Hrvatska narodna banka.

Κατόπιν της γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

H θητεία του κ. Βούτσιτς είναι οκταετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με ισχύ από 1ης Ιουνίου 2026. O κ. Βούτσιτς διαδέχεται τον Luis de Guindos, η θητεία του οποίου ως Αντιπροέδρου της ΕΚΤ λήγει στις 31 Μαΐου 2026».