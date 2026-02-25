Η-Κομισιόν-στηρίζει-τη-συνδεσιμότητα-δορυφόρων-και-έξυπνων-τηλεφώνων-με-το-investeu

Η Επιτροπή καθορίζει τη στρατηγική του InvestEU, παρέχει την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και επιβλέπει την υλοποίησή του.

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος InvestEU, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα χορηγήσει χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. ευρώ, υπό μορφή επιχειρηματικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης, στην εταιρεία «OQ Technology» με έδρα το Λουξεμβούργο, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη και την επέκταση του δικτύου δορυφορικής συνδεσιμότητάς της.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει την έρευνα, την ανάπτυξη, και τη χρήση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων χαμηλής περίγειας τροχιάς εναρμονισμένης με τα διεθνή πρότυπα κινητών επικοινωνιών. Η OQ Technology δημιουργεί μια ευρωπαϊκή, κυρίαρχη συστοιχία δορυφόρων σχεδιασμένη να παρέχει οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα 5G απευθείας στις συσκευές.

Το έργο περιλαμβάνει ανάπτυξη και εκτόξευση πάνω από 20 πολυζωνικών δορυφόρων προγραμματιζόμενων με λογισμικό, που θα υποστηρίζουν απευθείας επικοινωνία με συσκευές σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένων και υποεξυπηρετούμενων περιοχών. Η επένδυση καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης, προωθώντας την τεχνολογική υπεροχή και στηρίζοντας καινοτόμες επιχειρήσεις που προάγουν συνδεσιμότητα, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία.

«Το διάστημα είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο και η OQ Technology συναγωνίζεται ήδη σε αυτή την κούρσα. Η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την ανάπτυξη προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της αυτονομίας της. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία μιας ακμάζουσας διαστημικής βιομηχανίας, και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια κινδύνου βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών της υπό την ηγεσία του Ομίλου ΕΤΕπ. Το InvestEU και η πρωτοβουλία CASSINI της ΕΕ, που προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες στη διαστημική αγορά, έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά μέσα προώθησης της εμπορικής αξιοποίησης του διαστήματος», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους.

Η Επιτροπή καθορίζει τη στρατηγική του InvestEU, παρέχει την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, και επιβλέπει την υλοποίησή του. Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ καθοριστικής σημασίας μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που επενδύουν σε έργα αξιοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Το InvestEU έχει κινητοποιήσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.