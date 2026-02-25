Ισπανία: Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο – Ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της στέγασης

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη θα μπορούσαν να φορολογηθούν έως και 15 ευρώ τη βραδιά, αφού η πόλη αύξησε το τουριστικό τέλος σε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό του αριθμού των επισκεπτών και τη χρηματοδότηση οικονομικά προσιτής στέγασης.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε την Τετάρτη νόμο για τον διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη από τον Απρίλιο σε μέγιστο ποσό μεταξύ 10 και 15 ευρώ τη βραδιά, από τα τρέχοντα 5 ευρώ σε 7,5 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μια διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για ζευγάρι σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο, την κατηγορία σχεδόν των μισών ξενοδοχείων στην πόλη, θα μπορούσε πλέον να κοστίσει επιπλέον 45,60 ευρώ, καθώς η τοπική αρχή μπορεί να χρεώσει έως και 11,4 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο.

Οι επισκέπτες σε πεντάστερα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να χρεωθούν έως και 15 ευρώ τη βραδιά και οι επιβάτες κρουαζιέρας θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Μέτρα για τον υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις στη στέγαση

Οι αρχές στην Καταλονία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και πιο έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων σχετικά με τον υπερβολικό αριθμό τουριστών, οι οποίοι λένε ότι ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των κατοικιών, οδηγώντας σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων διακοπών.

Το ένα τέταρτο των εσόδων που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης της πόλης, σύμφωνα με το κείμενο του νόμου.

Η Βαρκελώνη έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απαγόρευση όλων των βραχυπρόθεσμων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων έως το 2028. Εν τω μεταξύ, οι επισκέπτες που ενοικιάζουν διακοπές θα πληρώνουν μέγιστο φόρο 12,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, από 6,25 ευρώ.

Πριν από την αύξηση του φόρου, η Βαρκελώνη κατατάσσονταν 11η στη λίστα της πλατφόρμας ενοικίασης διακοπών Holidu για το 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πλήρωναν τα περισσότερα στην Ευρώπη, με 18,45 ευρώ την ημέρα.

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν ότι η αύξηση του φόρου θα μπορούσε να έχει ακούσιες συνέπειες και δεν είναι σίγουροι αν θα απομακρύνει πάρα πολλούς από τους περίπου 15,8 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

Η πόλη κατατάσσεται μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων στον κόσμο για συνέδρια, σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο τουρισμού, και οι συμμετέχοντες δεν θα εξαιρεθούν από τον φόρο.

Ο Μανέλ Καζάλς, γενικός διευθυντής του ομίλου ξενοδόχων της Βαρκελώνης, δήλωσε ότι οι προτάσεις για σταδιακή αύξηση του φόρου για την παρακολούθηση των επιπτώσεών του αγνοήθηκαν.

«Μια μέρα θα σκοτώσουν τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά», είπε.

- Reuters