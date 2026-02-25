Μαξίμου-σε-Σαμαρά:-Κυριαρχικά-δικαιώματα-δεν-χάνονται-μέσω-συμφωνιών-με-ιδιωτικές-εταιρείες

Για «συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις» κάνουν λόγο κυβερνητικοί κύκλοι απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά.

«Σχετικά με τις συνήθεις εκτός πραγματικότητος τοποθετήσεις, αναφέρουμε τα ακόλουθα.

«Σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία Chevron, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου».

«Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραπεμπουμε στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, ο οποίος προφανώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του» τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι εδώ και καιρό έχει εκφράσει ανησυχίες για τα εθνικά θέματα, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις, κατά τον ίδιο, επιβεβαιώνουν τις θέσεις του. «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας, όπως είπε, δύο ζητήματα «υπόψη του ελληνικού λαού».

Πρώτο ζήτημα αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη σύμβαση προστέθηκαν όροι που, όπως σημείωσε, υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς» τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, φέρνοντας ως παραδείγματα αναφορές σε αποχώρηση της εταιρείας από περιοχές που ενδέχεται να μην αποτελούν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, καθώς και σε πιθανή «απώλεια οριοθετημένης περιοχής» ή παραίτηση ακόμη και από προσδιορισμένη περιοχή εκμετάλλευσης.

Ακόμη, ο κ. Σαμαράς διερωτάται «τι είδους σύμβαση είναι αυτή» και αν η Ελλάδα «νομοθετεί για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά της», θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν τίθεται υπό διαπραγμάτευση το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

