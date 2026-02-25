Μαραθώνιος πατριωτισμού, δασμών και «πολέμου»: Τα βασικά μηνύματα του Τραμπ στο State of the Union

Η εικόνα που είδαμε στο Καπιτώλιο ήταν ξεκάθαρα εικόνα προεκλογικής άμυνας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών: ένα State of the Union με ρυθμό «εκστρατείας», υψηλές δόσεις πατριωτισμού, πολλές ατάκες για συσπείρωση, αλλά και ένα κεντρικό πρόβλημα να αιωρείται πάνω από κάθε ενότητα: το χάσμα ανάμεσα στο αφήγημα της κυβέρνησης και στην καθημερινή εμπειρία μεγάλου μέρους των ψηφοφόρων στο κόστος ζωής.

Το γεγονός ότι η ομιλία κατέγραψε νέο ρεκόρ διάρκειας δεν ήταν απλώς λεπτομέρεια. Ήταν πολιτική επιλογή: όσο περισσότερο κρατάμε τη βάση «ζεστή», τόσο περισσότερο κερδίζουμε τηλεοπτικό χρόνο, τόσο περισσότερο μετατρέπουμε το θεσμικό βήμα σε σκηνή πολιτικής σύγκρουσης.

Δασμοί ξανά, ακόμη πιο επιθετικά, με νέο νομικό «όχημα»

Στην καρδιά της ομιλίας μπήκε η πιο αμφιλεγόμενη οικονομική γραμμή της δεύτερης θητείας: οι δασμοί. Ο Τραμπ εμφανίστηκε να διπλασιάζει την πίστη του στην ιδέα ότι οι δασμοί «φέρνουν χρήμα» και «σώζουν τη χώρα», λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκοψε τα φτερά του προηγούμενου σχήματος επιβολής τους.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο ότι υπερασπίστηκε τους δασμούς, αλλά και το πώς: μετά το πλήγμα από το Δικαστήριο για το προηγούμενο πλαίσιο, η κυβέρνηση πέρασε σε νέο μηχανισμό προσωρινής επιβολής οριζόντιου δασμού 10% για 150 ημέρες, με δυνατότητα να πάει ως 15% βάσει του νόμου. Το «προσωρινό» εδώ είναι κλειδί: δείχνει βιασύνη να μη χαθεί το πολιτικό momentum και τα έσοδα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει ανοικτό νέο γύρο προσφυγών, αβεβαιότητας και εμπορικών τριβών.

Και εκεί ήρθε το πιο βαρύ πολιτικά —και πιο αδύναμο οικονομικά— επιχείρημα: ότι τα έσοδα από δασμούς θα μπορούσαν «να αντικαταστήσουν ουσιαστικά» τον φόρο εισοδήματος. Αυτό ακούγεται ωραίο σε σύνθημα, αλλά στην πράξη θέλει τάξεις μεγέθους εσόδων που δεν «δένουν» εύκολα με τη σημερινή δομή του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Με άλλα λόγια, πρόκειται για γραμμή που δουλεύει επικοινωνιακά, αλλά δύσκολα στέκει ως σοβαρή δημοσιονομική υπόσχεση.

Ανώτατο Δικαστήριο: χαμηλότεροι τόνοι στο πρόσωπο, αλλά όχι στο μήνυμα

Ενώ το κλίμα προμήνυε μετωπική σύγκρουση, μέσα στην αίθουσα είδαμε πιο προσεκτική σκηνική διαχείριση. Παρόντες δικαστές στην πρώτη σειρά, χειραψίες, μια φράση-καρφί («ατυχής απόφαση») χωρίς να μετατραπεί σε προσωπικό κατηγορητήριο επί τόπου.

Αυτό δεν σημαίνει αποκλιμάκωση. Σημαίνει τακτική: κρατάμε το θεσμικό περίβλημα, αλλά συνεχίζουμε να πουλάμε στη βάση το αφήγημα ότι «το σύστημα» βάζει εμπόδια. Η σύγκρουση, απλώς, μεταφέρεται στο πεδίο της νομοθεσίας, των εκτελεστικών πράξεων και—αναπόφευκτα—των νέων δικαστικών μαχών.

Οικονομία: «όλα πάνε καλύτερα» στο βήμα, «δεν το νιώθουμε» στην κοινωνία

Το πιο δύσκολο σημείο για τον Λευκό Οίκο παραμένει η σύνδεση με τον μέσο ψηφοφόρο στο κόστος ζωής. Στην ομιλία ακούσαμε έναν πρόεδρο που υποστήριξε ότι οι τιμές σε βασικά αγαθά πέφτουν, ότι η οικονομία «βρυχάται», ότι οι αντίπαλοι «έφτιαξαν» το πρόβλημα και η κυβέρνηση «το τελειώνει».

Εδώ όμως μπαίνει το πολιτικό ρίσκο: όταν η κοινωνία δεν βλέπει καθαρά μείωση πίεσης στο καλάθι, οποιοδήποτε υπεραισιόδοξο αφήγημα μοιάζει αποκομμένο. Και αυτή η αποσύνδεση τρέφει το κεντρικό πρόβλημα που καταγράφουν οι μετρήσεις: την ενόχληση και την κόπωση των ψηφοφόρων, ακόμη και όταν οι χρηματιστηριακοί δείκτες δεν καταρρέουν.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε και η αναφορά σε «θεραπεία» για το κόστος υγείας, με κάλεσμα στο Κογκρέσο να κωδικοποιήσει ένα νέο πλαίσιο που μετατοπίζει το βάρος από επιδοτήσεις προς ασφαλιστικές σε πιο άμεση ενίσχυση προς πολίτες. Όμως, χωρίς ουσιαστική κοινοβουλευτική ορμή μέχρι στιγμής, η εξαγγελία λειτουργεί περισσότερο ως προεκλογική δέσμευση παρά ως άμεσος οδικός χάρτης.

Ιράν: διπλωματία με το χέρι στο «κουμπί»

Στα διεθνή, το Ιράν ήταν από τα πιο φορτισμένα σημεία. Η γραμμή που ακούσαμε είχε διπλό μήνυμα: «θέλουμε συμφωνία» αλλά «δεν αποκλείουμε τίποτα». Η ρητορική «ειρήνη μέσω ισχύος» συνοδεύτηκε από την επισήμανση ότι δεν υπάρχει ακόμη η ρητή δέσμευση που θα ήθελε να ακούσει ο Λευκός Οίκος (ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο).

Το υπονοούμενο είναι σαφές: διαπραγματευόμαστε, αλλά χτίζουμε και στρατιωτική πίεση. Και αυτό, ειδικά σε περίοδο που κυκλοφορούν σενάρια για επιλογές περιορισμένης κρούσης, ανεβάζει τον γεωπολιτικό κίνδυνο και κρατά «αναμμένο» τον παράγοντα έντασης στις αγορές.

Μετανάστευση: θεσμική ομιλία, σκηνές ανοιχτής σύγκρουσης

Στο μεταναστευτικό, είδαμε την πιο καθαρή προσπάθεια πόλωσης. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε χωρίς περιστροφές τη γραμμή του, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «εισβολή» στα σύνορα και επιχείρησε να τους στριμώξει με μια θεατρική κίνηση: κάλεσμα να σηκωθούν όρθιοι όσοι συμφωνούν ότι «πρώτο καθήκον» είναι η προστασία των πολιτών έναντι των παράτυπων μεταναστών.

Οι Δημοκρατικοί έμειναν σε μεγάλο βαθμό καθιστοί, οι Ρεπουμπλικανοί σηκώθηκαν, και η αίθουσα μετατράπηκε για μερικά λεπτά σε αρένα. Οι αντεγκλήσεις, οι φωνές και οι σκληρές κατηγορίες («ντροπή σας», «θέλετε να κλέψετε στις εκλογές») συμπλήρωσαν το πακέτο μιας στρατηγικής που δεν στοχεύει στη συναίνεση, αλλά στη συσπείρωση και στην επιβολή ατζέντας.

«Πόλεμος κατά της απάτης» με μπροστάρη τον Βανς

Ένα ακόμη κομμάτι της ομιλίας χτίστηκε πάνω σε ένα πολιτικά αποτελεσματικό μοτίβο: «λεφτά χάνονται από απάτη, εμείς θα τα βρούμε». Ο Τραμπ ανέδειξε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ως επικεφαλής ενός «πολέμου κατά της απάτης», συνδέοντάς τον με υποθέσεις που έχουν γίνει σύμβολα αντιπαράθεσης (όπως σκάνδαλα κοινωνικών επιδομάτων στη Μινεσότα).

Το μήνυμα ήταν διπλό: πρώτον, “θα καθαρίσουμε το κράτος”, δεύτερον, “έτσι θα ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό”. Το δεύτερο είναι, πρακτικά, η υπερβολή που «πουλάει». Η απάτη υπάρχει, αλλά η υπόσχεση ισοσκελισμού μόνο από εκεί είναι πολιτική ρητορική υψηλής έντασης, όχι σοβαρός δημοσιονομικός σχεδιασμός.

Ολυμπιακή «ένεση» ενότητας, με καθαρό πολιτικό κέρδος

Ανάμεσα στις σκληρές ενότητες, υπήρξε και το κομμάτι που δίνει πάντα πόντους: η ολυμπιακή στιγμή. Η εμφάνιση της ανδρικής ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ που πήρε χρυσό απέναντι στον Καναδά, τα συνθήματα «U.S.A.», και η ανακοίνωση ότι ο τερματοφύλακας Κόνορ Χέλεμπαϊκ θα λάβει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, λειτούργησαν ως σκηνή εθνικής υπερηφάνειας με χαμηλό πολιτικό κόστος και υψηλή συναισθηματική απόδοση.

Τι μένει στο τέλος

Αν κρατάμε μια γραμμή από όλη την ομιλία, είναι αυτή: είδαμε έναν πρόεδρο που δεν επιχείρησε σοβαρά να «ανοίξει» προς το κέντρο. Επένδυσε στη βάση, στη σύγκρουση, στην εικόνα ισχύος και στην ιδέα ότι οι δασμοί και οι σκληρές πολιτικές θα μεταφραστούν σε οικονομική ανακούφιση.

Το πρόβλημα είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές σπανίως κερδίζονται μόνο με συσπείρωση. Κερδίζονται όταν η τσέπη και η καθημερινότητα δώσουν σήμα βελτίωσης. Και εκεί, όσο κι αν η ομιλία προσπάθησε να παρουσιάσει μια «στροφή των αιώνων», το πολιτικό στοίχημα παραμένει ωμό: είτε θα αρχίσει να φαίνεται πιο καθαρά η ανακούφιση στο κόστος ζωής, είτε το ρεκόρ διάρκειας θα μείνει απλώς ως ρεκόρ—όχι ως σημείο καμπής.