Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, February 25
    Νέα-δράση-για-την-ένταξη-φοιτητών-στην-αγορά-εργασίας,-μέσω-ΕΣΠΑ
    Νέα δράση για την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας, μέσω ΕΣΠΑ

    Νέα δράση για την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας, μέσω ΕΣΠΑ

    Οικονομία 1 Min Read

    Παπαθανάσης: Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

    Ακόμη ένα ΑΕΙ της χώρας, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χρηματοδοτείται με 240.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητριών- φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

    Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί είκοσι τρία ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων.

    Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:

    *η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

    *η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,

    *η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,

    *η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,

    *η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και

    *η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.

    Keep Reading