Νέο-σούπερ-μάρκετ-Μασούτης-στα-Ιωάννινα

Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ενισχύει την παρουσία της στην Ήπειρο με το άνοιγμα νέου σούπερ μάρκετ στα Ιωάννινα, στην οδό Αγίας Μαρίνας 24.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας για το 2026, μια χρονιά-ορόσημο, καθώς εφέτος συμπληρώνει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά και γιορτάζει 50 χρόνια σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και έχει σχεδιαστεί με βάση το σύγχρονο μοντέλο καταστημάτων της εταιρείας. Δίνει έμφαση στα φρέσκα προϊόντα και προσφέρει πλούσια ποικιλία ειδών καθημερινής ανάγκης σε ένα λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον αγορών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο κατάστημα λειτουργούν τμήματα μαναβικής, κρεοπωλείου και κοπής αλλαντικών και τυροκομικών, ενώ διατίθενται τρία ταμεία για την εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. Το κατάστημα απασχολεί 24 εργαζόμενους, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση.

Η εταιρεία, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στη βιώσιμη λειτουργία, ενισχύει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τοποθετώντας στον χώρο του νέου καταστήματος κάδους ανακύκλωσης για μπαταρίες, λαμπτήρες, μικρές ηλεκτρικές συσκευές και μαγειρικά έλαια.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία εκπροσώπων της διοίκησης της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, τοπικών φορέων και καταναλωτών που επωφελήθηκαν από ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.