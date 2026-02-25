Οίκοι-αξιολόγησης:-Τι-περιμένει-η-Ελλάδα-από-s&p,-moody’s,-fitch,-dbrs-και-scope

Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει ο α΄ γύρος των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία και θα κλείσει τον Μάιο, εν μέσω δημοσίευσης των τελικών στοιχείων για την πορεία του προϋπολογισμού του 2025.

Μόνο τον Μάρτιο, από τις 6 μέχρι τις 20 του μηνός, κάθε Παρασκευή ένας οίκος αξιολόγησης θα ανακοινώνει τις εκτιμήσεις του για την ελληνική οικονομία.

Η αρχή θα γίνει στις 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS, ο οποίος είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου τον περασμένο Μάρτιο, κατατάσσοντας το στη βαθμίδα ΒΒΒ (μία βαθμίδα πάνω από την επενδυτική). Από τότε διατηρεί την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας, με το χαρακτηρισμό “σταθερή”. Πριν το τέλος του 2025, ο οίκος είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2% το 2026.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Μαρτίου ο οίκος Μoody’s αναμένεται (εκτός απροόπτου) να δώσει τη δική του εκτίμηση για την ελληνική οικονομία. Ο αμερικανικός οίκος έδωσε, με καθυστέρηση, την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3) τον περασμένο Μάρτιο και είναι ο μόνος που διατηρεί την Ελλάδα στη συγκεκριμένη βαθμίδα. Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ο οίκος είχε προειδοποιήσει ότι τίθενται νέες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες με πιστωτικές επιπτώσεις, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων, θα μπορούσε να υπονομευθεί η βελτίωση της κουλτούρας πληρωμών στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί ηθικός κίνδυνος, ωθώντας πιθανότατα τις τράπεζες προς πιο συντηρητικά πρότυπα αξιολόγησης και ακριβότερα στεγαστικά δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι τόκοι για δάνεια που αναδιαρθρώνονται βάσει του Νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση κι όχι το πλήρες ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου. Ωστόσο οι λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν με την έκδοση της απόφασης.

Η τρίτη αξιολόγηση θα «έρθει» από τον γερμανικό οίκο SCOPE στις 20 Μαρτίου. Ο συγκεκριμένος οίκος ήταν ο πρώτος που αναβάθμισε την Ελλάδα στην βαθμίδα ΒΒΒ τον Δεκέμβριο του 2024 ενώ τον περασμένο Νοέμβριο, αναβάθμισε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, σε “θετική”, «κλείνοντας το μάτι» για μία πιθανή αναβάθμιση αυτή τη φορά ένα σκαλοπάτι υψηλότερα. Εφόσον αυτό συμβεί, θα σημαίνει ότι το ελληνικό αξιόχρεο θα βρεθεί δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική και μία ανάσα από τη βαθμίδα Α.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους θα κλείσει με τους οίκους Standard & Poor’s στις 24 Απριλίου και Fitch στις 8 Μαΐου.

Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης αναμένεται να συνεχισθούν στο β΄ εξάμηνο του έτους.