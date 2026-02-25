Close Menu
    Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες σχετικά με τις άδειες μεταπώλησης πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας για χρήση στην Κούβα

    Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει ευνοϊκή πολιτική έναντι των αιτήσεων για συγκεκριμένες άδειες που ζητούν την έγκριση για μεταπώληση πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας για χρήση στην Κούβα, σύμφωνα με οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου.

    Η ευνοϊκή πολιτική αδειοδότησης απευθύνεται σε συναλλαγές που υποστηρίζουν τον κουβανικό λαό, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, αναφέρουν οι οδηγίες, ενώ οι συναλλαγές που αφορούν ή ωφελούν τον κουβανικό στρατό ή άλλους κυβερνητικούς θεσμούς δεν θα καλύπτονται.

