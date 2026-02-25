Οι-προκρατήσεις-προάγγελος-νέων-ρεκόρ-το-2026-στον-τουρισμό

Θετικά μηνύματα για νέα αύξηση της τουριστικής κίνησης σε πολλούς από τους κύριους θερινούς προορισμούς της χώρας εκπέμπει η τρέχουσα περίοδος των προκρατήσεων, παρά την ύφεση της γερμανικής – και όχι μόνο – οικονομίας.

Κρίσιμη παράμετρο, ωστόσο, αποτελεί η επίφοβη κήρυξη πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που εύλογα θα επιφέρει μεγάλη διεθνή αναστάτωση με παράπλευρες απώλειες για την τουριστική κίνηση στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε συνδυασμό, δε, και με το ανοιχτό μέτωπο τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες των Ελλήνων ξενοδόχων για ανατροπή των θετικών προοπτικών.

Εάν δεν σημειωθεί επιδείνωση των εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακιέρα, τα μηνύματα μέχρι τώρα είναι θετικά για την επίτευξη και νέου ρεκόρ τη φετινή τουριστική περίοδο. Κατά το έτος 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23,63 δισ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Το εισπρακτικό ρεκόρ οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 5,6%, με τον αριθμό των ξένων τουριστών να αγγίζει τα 38 εκατομμύρια (37,98 εκατ. για την ακρίβεια) έναντι 35,95 εκατομμυρίων το 2024.

Κρήτη

Υπό σταθερές – χωρίς νέους πολέμους – συνθήκες οι οιωνοί είναι και φέτος καλοί για τον ελληνικό Τουρισμό. Σε ρόλο ναυαρχίδας σταθερά η Κρήτη αναμένει φέτος σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΠΟΞ και πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλη Γιαννούλη, νέα αύξηση, χάρη και στις πολλές νέες προγραμματισμένες πτήσεις προς τα αεροδρόμια των Χανίων, του Ηρακλείου και της Σητείας, ενώ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία και για ολόκληρη τη χώρα. Βασικές αγορές προέλευσης τουριστών στην Κρήτη είναι η γερμανική, η βρετανική και οι σκανδιναβικές.

Όπως επισημαίνει από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, Μανώλης Σταματάκης, οι μέχρι τώρα προβλέψεις και προκρατήσεις δείχνουν μια χρονιά εξαιρετική, όπως και η περσινή, εάν βέβαια δεν προκύψει κάποιο σοβαρό διεθνές γεωπολιτικό γεγονός όπως πολεμική εμπλοκή ΗΠΑ-Ιράν, διότι μπορεί το Ιράν να είναι στην πραγματικότητα δυο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αλλά δεν έχει ο καθένας την αίσθηση της απόστασης και το μακριά γίνεται δίπλα μας.

Πρώτη εθνικότητα τουριστών από το εξωτερικό στα Χανιά είναι οι Βρετανοί και ακολουθούν οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί.

Σύμφωνα δε με στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετείχαν μέσω του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε δύο σημαντικές περιφερειακές εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία, την CMT Στουτγκάρδης (17 με 28 Ιανουαρίου) και τη Reisen & Caravaning Αμβούργου (5 με 8 Φεβρουαρίου) αναμένεται περαιτέρω ένταση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία προς την Κρήτη τα επόμενα χρόνια έδαφος για προσέγγιση και προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από αρκετές περιφερειακές πόλεις της Γερμανίας, που αποτελούν δυναμικές αγορές, εν μέρει ανεξερεύνητες.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη διεθνής Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου ITB θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου. Επίσης, φέτος το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει fam trip Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων και δημοσιογράφων σε όλη την Κρήτη από 7 μέχρι 14 Νοεμβρίου με στόχο να προβληθούν επιμέρους περιοχές και προορισμοί του νησιού καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα προετοιμάζει Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Τουρισμού όπου θα αναδειχθούν τα σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά έργα στο πεδίο του τουρισμού, ο στόχος της 12μηνης διάρκειας του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των εναλλακτικών επιλογών δραστηριοτήτων, όπως ο συνδυασμός υπηρεσιών υγείας και τουρισμού.

Σαντορίνη-Αμοργός

Το 2025 έκλεισε για τη Σαντορίνη με μείωση τουριστικής κίνησης της τάξης του 20%-22% λόγω της έντονης σεισμικής ακολουθίας που είχε καταγραφεί τους πρώτους μήνες του έτους και επηρέασε εύλογα τις κρατήσεις όλης της σεζόν. Το 2026 και με το νησί σε σεισμική ηρεμία οι προκρατήσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνη Παγώνη, αυξάνονται σταθερά και ο ίδιος εκτιμά ότι θα είναι μια χρονιά με τουριστική κίνηση μεταξύ του 2025 και του 2024. Πρώτη αγορά έλευσης ξένων τουριστών για τη Σαντορίνη είναι οι ΗΠΑ και ακολουθούν Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Σκανδιναβικές χώρες και ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο πολεμικής ανάφλεξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στην κοντινή Αμοργό που επίσης δοκιμάστηκε πολύ πέρυσι από τη σεισμική ακολουθίας και τα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές της συνδέσεις, σύμφωνα με την πρόεδρο των ξενοδόχων του νησιού, Ιωάννα Σανή, η χρονιά φέτος προδιαγράφεται σαφώς καλύτερη αλλά υπάρχουν και πάλι σοβαρά προβλήματα με τις συνδέσεις, καθώς ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών τα δρομολόγια των άγονων γραμμών και η Αμοργός – όπως και αρκετά άλλα νησιά – δεν μπορούν ακόμη λ.χ. να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που έχει ανακοινώσει η Blue Star και έτσι χάνουν εν δυνάμει τουρίστες.

Η τουριστική κίνηση της Αμοργού προέρχεται κυρίως από Γαλλία, με μεγάλο αριθμό ακινήτων στο νησί να έχουν αγοραστεί από Γάλλους πολίτες, και από τις Σκανδιναβικές αγορές. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στο νησί σύμφωνα με την πρόεδρο των ξενοδόχων και με μη δηλωμένο Airbnb που διεξάγεται από τους ξένους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πελοπόννησος

Το 2025 ήταν μια πολύ καλή τουριστική χρονιά για την Πελοπόννησο, με καταγεγραμμένες αυξήσεις8%-10% σε έσοδα και αφίξεις, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος.

Αυτό βέβαια, όπως προσθέτει, δεν συνεπάγεται αυτόματα υψηλότερη κερδοφορία, διότι παράλληλα είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση στο λειτουργικό κόστος.

Για το 2026, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκο, αυτό που φαίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο προκρατήσεων είναι μια αύξηση της ζήτησης κατά 4-5% κυρίως από τις δυο παραδοσιακές αγορές, τη γερμανική και τη βρετανική, ενώ καταγράφεται υποχώρηση στη γαλλική αγορά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον αντίποδα από την ιταλική αγορά.

Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου εκτιμά πάντως πως «πλέον πρέπει να αρχίσουμε και εμείς οι επαγγελματίες αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την τουριστική προβολή και αναπτυξιακή προοπτική να εστιάζουμε περισσότερο σε ποιοτικά κριτήρια». Τα early bookings εξάλλου, όπως σημειώνει, συνεπάγονται χαμηλότερες τιμές-έσοδα, πάντως φέτος καταγράφονται ήδη κρατήσεις όχι μόνο για το καλοκαίρι αλλά και για την Άνοιξη και το φθινόπωρο λόγω – σε μεγάλο βαθμό – και της κλιματικής αλλαγής που μετατοπίζει τη ζήτηση.

Δεδομένου, δε, όπως προσθέτει, ότι διεθνώς καταγράφεται αλλαγή ταξιδιωτικών τάσεων και ροπή προς προορισμούς που επενδύουν στην ποιότητα, στη βιώσιμη κινητικότητα, σε ψηφιακές υπηρεσίες, στη φύση και στην καλή γαστρονομία η Πελοπόννησος έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε πρότυπο τουριστικό προορισμό με κριτήρια αυθεντικότητας και ποιότητας.

Πολύ σημαντικό βέβαια, καταλήγει ο κ. Μαρινάκος, είναι και το γεωπολιτικό τοπίο όταν υπάρχει αβεβαιότητα όπως η τρέχουσα επαπειλούμενη πολεμική ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς το τουριστικό προϊόν είναι πολύ ευαίσθητο και η αγοραστική απόφαση μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.

Χαλκιδική

Η φετινή σεζόν σε όλη τη χώρα, εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και πρώην πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρης Τάσιος, με βάση τις τρέχουσες προκρατήσεις δείχνει να κινείται όπως πέρυσι και υπάρχουν και νησιά με αύξηση της τάξης του 5%, ενώ η γερμανική αγορά έχει καλή προσέγγιση και γίνονται προκρατήσεις με τιμές προσφορών, δεδομένων και των πιέσεων της γερμανικής οικονομίας.

Το ίδιο ισχύει και για τη Χαλκιδική όσον αφορά τη γερμανική αγορά, οι δε Βαλκάνιοι κινούνται σταθερά σε ένα διάστημα 110 ημερών.

Ένα δυνατό πενθήμερο έρχεται για τη Χαλκιδική την Πρωτομαγιά με Βαλκάνιους και Έλληνες επισκέπτες και μετά ξανά υπάρχουν καλές ροές από 7-10 Ιουνίου και εξής.

Σημειωτέον ότι φέτος ξεκινούν πτήσεις προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από την πόλη Κλουζ στη βόρεια Ρουμανία (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας μετά το Βουκουρέστι) από τον μεγαλύτερο tour operator της γειτονικής χώρας, το Christian Tours, ενώ υπάρχει επίσης πτήση της Ryan από το Βουκουρέστι. Στην τρίτη-τέταρτη θέση προέλευσης επισκεπτών για τη Χαλκιδική βρίσκεται η Πολωνία , κυρίως με πτήσεις τσάρτερς αλλά και με την σταθερή σύνδεση Βαρσοβίας-Θεσσαλονίκης από την πολωνική κρατική αεροπορική εταιρεία Lot.

Πιερία

Μια θετική τουριστική χρονιά διαβλέπει για φέτος από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης. Η «φωτογραφία στιγμής» όπως σημειώνει είναι θετική, γίνονται κρατήσεις και φέτος η Πιερία ανοίγει για πρώτη φορά τη βρετανική αγορά, την οποία στοχεύει να αναπτύξει περαιτέρω από την επόμενη χρονιά. Ο ίδιος συμμετείχε, επίσης, προ μερικών ημερών στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου, καθώς η Σερβία είναι επίσης μια σημαντική αγορά για την Πιερία.

Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Θετικές είναι οι προσδοκίες για φετινή χρονιά και για τα δυο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της ΕΞΑ (Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας, Αττικής και Αργοσαρωνικού), Ευγένιος Βασιλικός, εκτιμά ότι η χρονιά θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν νέοι πόλεμοι. Η περσινή χρονιά ήταν οριακά ανοδική σε μέση τιμή και πληρότητες.

Εφεξής, πάντως, σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό «βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές – καθαριότητα, μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρκινγκ κ.ο.κ. – για να μπορέσουμε να δούμε διαφορά και στην ποιότητα και να αντέξουμε την ποσότητα που έρχεται».

Παράλληλα επισημαίνει τις μεγάλες καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των δρομολογίων των πλοίων, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για την προσέλευση επισκεπτών από το εξωτερικό που προετοιμάζουν τα ταξίδια τους μήνες πριν τα πραγματοποιήσουν.

Εξίσου σημαντική θεωρεί ακόμη την επένδυση στο άνοιγμα νέων αγορών, όπως η Ινδία που αρχίζει να ανοίγει και η επανάκαμψη της Κίνας, Και οι δυο αυτές αγορές είναι αναδυόμενες και μπορούν να εισφέρουν πολύ καλό ποιοτικά επίπεδο τουριστών. Κύριες αγορές προσέλευσης τουριστών για την Αττική είναι οι ΗΠΑ και γενικότερα η Βόρεια Αμερική, η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, η αρχή της φετινής χρονιάς δεν ήταν καλή για τα ξενοδοχεία της πόλης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της αναβολής της Έκθεσης Agrotica και η τουριστική κίνηση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ), Ανδρέα Μανδρίνο, ξεκινάει σιγά σιγά από εδώ και πέρα και αναμένεται ένα καλό τριήμερο από 12 έως 15 Μαρτίου, όταν διεξαχθεί τελικά η εν λόγω Έκθεση.

Οι προκρατήσεις Μαρτίου και Απριλίου κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και είναι καλές και αναμένονται στο επόμενο διάστημα επισκέπτες από Βαλκάνια, Τουρκία και Κύπρο.

«Είναι καλές οι προβλέψεις για τη χρονιά από εδώ και πέρα, περιμένουμε να δουλέψει η Θεσσαλονίκη και με

τις έξι νέες πτήσεις που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία», εξέλιξη που είναι πολύ σημαντική και περιμένουμε και κάποιες ακόμη νέες πτήσεις το καλοκαίρι,. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά», τονίζει οκ. Μανδρίνος. Παράλληλα η ΕΞΘ διατηρεί προσδοκίες για καλύτερη πορεία των Εκθέσεων με την ανάληψη της νέας διοίκησης της ΔΕΘ Α.Ε.