ΟΠΕΚ+: Ανοίγει την κάνουλα τον Απρίλιο με το βλέμμα στο Ιράν – Προς αύξηση κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως

Ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, καθώς ο οργανισμός προετοιμάζεται για την κορύφωση της καλοκαιρινής ζήτησης αλλά και την άνοδο των τιμών λόγω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πιθανή επανεκκίνηση της αύξησης της παραγωγής -μετά από τρίμηνη παύση- θα δώσει την ευκαιρία στη Σαουδική Αραβία αλλά και σε άλλα μέλη του οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς σε μια εποχή που μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως η Ρωσία και το Ιράν, αντιμετωπίζουν δυτικές κυρώσεις.

Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία ενεργοποίησε σχέδιο για βραχυπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών πετρελαίου σε περίπτωση που μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν διαταράξει τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Τι πληροφορίες μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο πηγές με γνώση των τεκταινομένων.

Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ αύξησαν την παραγωγή κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο του 2025 έως τα τέλη Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Πάγωσαν όμως κάθε περαιτέρω αύξηση παραγωγής για τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026 προσαρμοζόμενα στην εποχικά ασθενέστερη κατανάλωση.

Σε «πολεμικά υψηλά» οι τιμές

Παρά τους φόβους ότι η υπερπροσφορά θα πλήξει τις τιμές, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 71 δολάρια το βαρέλι. Αυτό δεν απέχει πολύ από το υψηλό επτά μηνών των 72,50 δολαρίων που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα λόγω των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Και οι τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν ότι μια αύξηση της τάξεως των 137.000 βαρελιών την ημέρα αρχής γενομένης από τον Απρίλιο είναι μια πιθανή απόφαση που θα ληφθεί την 1η Μαρτίου.

Η αύξηση των 137.000 βαρελιών την ημέρα για τον Απρίλιο θα είναι ανάλογη εκείνης που συμφωνήθηκε για τους μήνες Δεκέμβριο, Νοέμβριο και Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Reuters