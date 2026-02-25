Πάνω-από-70-τίγρεις-πέθαναν-σε-τουριστικό-πάρκο-στην-Ταϊλάνδη:-Εξετάζεται-ως-αιτία-το-κοτόπουλο-που-έφαγαν

Τον θάνατο δεκάδων τίγρεων σε δημοφιλές τουριστικό πάρκο στην πόλη Τσιάνγκ Μάι, στη βόρεια Ταϊλάνδη διερευνούν οι τοπικές Αρχές.

Συνολικά 72 τίγρεις πέθαναν μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αυτόν τον μήνα, σε δύο εγκαταστάσεις του Tiger Kingdom Chiang Mai, ενός χώρου όπου οι επισκέπτες μπορούν να αγγίζουν και να αλληλεπιδρούν με τα άγρια αιλουροειδή.

Η τοπική υπηρεσία κτηνοτροφίας ανακοίνωσε ότι δείγματα από τις τίγρεις έδειξαν παρουσία του ιού της νόσου του Carre (μία από τις πιο θανατηφόρες ιογενείς ασθένειες των σκύλων), χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πώς προέκυψε η επιδημική έξαρση.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η μετάδοση του ιού έχει πλέον ανακοπεί και δεν καταγράφονται νέοι θάνατοι. Παράλληλα, διευκρίνισαν ότι δεν έχει εντοπιστεί μόλυνση σε ανθρώπους.

Τα νεκρά ζώα έχουν ταφεί, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, προτάθηκε η ευθανασία των βαριά ασθενών τίγρεων.

Οι τίγρεις που πέθαναν ανήκαν σε πληθυσμό άνω των 240 ζώων που φιλοξενούνται στις δύο εγκαταστάσεις του πάρκου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ιός της νόσου του Carre είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προσβάλλει το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το νευρικό σύστημα του ξενιστή. Αν και εντοπίζεται κυρίως σε σκύλους, μπορεί να μολύνει και μεγάλα αιλουροειδή.

Εκτός από τον συγκεκριμένο ιό, το επαρχιακό γραφείο κτηνοτροφίας στο Τσιάνγκ Μάι είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δείγματα από τις νεκρές τίγρεις βρέθηκαν θετικά και σε βακτήριο που σχετίζεται με αναπνευστικές λοιμώξεις.

«Μέχρι να αντιληφθούμε ότι ήταν άρρωστες, ήταν ήδη πολύ αργά», είχε δηλώσει σε τοπικά μέσα ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας ότι η ανίχνευση ασθενειών σε τίγρεις είναι δυσκολότερη σε σύγκριση με οικόσιτα ζώα, όπως γάτες ή σκύλους.

Ο ίδιος ανέφερε την Τρίτη ότι οι αρχές συνέλεξαν δείγματα από τα σώματα των τίγρεων, από το κοτόπουλο με το οποίο τρέφονται, καθώς και από το περιβάλλον των εγκαταστάσεων.

Αρχικές εξετάσεις είχαν δείξει επίσης πιθανή μόλυνση από παρβοϊό των αιλουροειδών. Ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει την υποψία ότι η έξαρση ενδέχεται να οφείλεται σε μολυσμένο ωμό κρέας κοτόπουλου που δινόταν ως τροφή στα ζώα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bangkok Post.

Το ωμό κοτόπουλο είχε επίσης θεωρηθεί αιτία μεγάλης επιδημίας γρίπης των πτηνών σε ζωολογικό πάρκο τίγρεων στην επαρχία Τσονμπούρι το 2004, όταν σχεδόν 150 τίγρεις πέθαναν ή υποβλήθηκαν σε ευθανασία για να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά του ιού.

Η υπηρεσία ελέγχου νοσημάτων ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι, αν και κανένας κτηνίατρος ή εργαζόμενος στις εγκαταστάσεις στο Τσιάνγκ Μάι δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα από τον ιό, τέθηκαν υπό 21ήμερη παρακολούθηση.