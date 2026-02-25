Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, February 25
    «Πράσινο-φως»-από-ΕΚΤ-στον-Βούιτσιτς-για-την-θέση-του-νέου-αντιπροέδρου
    «Πράσινο φως» από ΕΚΤ στον Βούιτσιτς για την θέση του νέου αντιπροέδρου

    «Πράσινο φως» από ΕΚΤ στον Βούιτσιτς για την θέση του νέου αντιπροέδρου

    Οικονομία 1 Min Read

    Ο Βούιτσιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, επιλέχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τον περασμένο μήνα.

    Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Μπόρις Βούιτσιτς στην θέση του νέου αντιπροέδρου, η θητεία του οποίου θα είναι οκταετής και θα αρχίσει τον Ιούνιο. Ο Βούιτσιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, επιλέχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τον περασμένο μήνα.

    Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το γεγονός ότι οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν ομόφωνα για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος. Ο Βούιτσιτς ιετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας του για την ένταξη στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν η χώρα υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2023.

    Keep Reading