Πώς χωρίστηκε η πίτα του streaming το 2025. Ποιες πλατφόρμες έχασαν μερίδιο. Οι ισορροπίες στην εγχώρια συνδρομητική και οι αλλαγές που προοικονομούνται το 2026.

Χρονιά με μικρές ανακατατάξεις μεριδίων στις ξένες συνδρομητικές πλατφόρμες περιεχομένου αποδείχτηκε το 2025, με τον κυρίαρχο παίκτη – Netflix – να ανακτά μέρος του χαμένου εδάφους και τους υπόλοιπους να ακολουθούν κατά πόδας, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρές διακυμάνσεις.

Πώς χωρίζεται η πίτα του streaming

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Just Watch για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το Netflix διατήρησε το μερίδιό του στην ελληνική αγορά στο 30%, όσο ήταν και τα δύο αμέσως προηγούμενα τρίμηνα. Παρόλα αυτά βέβαια φάνηκε να χάνει έδαφος από την αρχή της προηγούμενης χρονιάς, όπου το μερίδιο του έφτανε στο 33%, μην επιτυγχάνοντας να ανακτήσει τα κεκτημένα.

Στη δεύτερη θέση, παρέμεινε σταθερά το Amazon Prime, η συνδρομητική πλατφόρμα της Amazon, χάνοντας ωστόσο μέρος των συνδρομητών της από την αρχή της χρονιάς. Για την ακρίβεια το Amazon Prime έκλεισε το 2025 με μερίδιο της τάξης του 26% από 31% που είχε στην αρχή της χρονιάς. Απώλεσε δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστό υψηλότερο και από αυτό του Netflix, παρότι αρχικά φάνηκε να απειλεί επικίνδυνα τον «πρωταγωνιστή».

Στην τρίτη θέση παρέμεινε το Disney+ το οποίο έκλεισε το 2025 με μερίδιο της τάξης του 17%. Δεδομένου δε ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους το μερίδιο της δημοφιλούς πλατφόρμας της Disney έφτανε στο 15%, ήταν από τους λίγους παίκτες που κέρδισε μερίδιο αγοράς στη χώρα μας.

Σταθερό κοινό φάνηκε να διατηρεί στην Ελλάδα η γνωστή πλατφόρμα της Apple, Apple TV+, η οποία αύξησε το μερίδιό της κατά μια ποσοστιαία μονάδα. Από το 9% του πρώτου τριμήνου του 2025 έφτασε το 10% στο τέλος του 2025, χωρίς να παρουσιάσει κατά τους ενδιάμεσους μήνες μεγάλες αυξομειώσεις.

Αντίστοιχα και η συνδρομητική πλατφόρμα Mubi διατήρησε το κοινό της στην ελληνική αγορά με το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 7% από την αρχή μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαφέρει από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες καθώς δεν λειτουργεί ως μια τεράστια κινηματογραφική βιβλιοθήκη αλλά ως ψηφιακή κινηματογραφική λέσχη με επιλεγμένες ταινίες. Η υπηρεσία δεν εστιάζει σε mainstream blockbusters αλλά περιλαμβάνει επιλεγμένες ταινίες από ανεξάρτητο indie σινεμά, από το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο arthouse, από βραβευμένους δημιουργούς και φεστιβαλικό κινηματογράφο (Κάννες, Βερολίνο κ.λπ.) καθώς και κλασικές και σύγχρονες auteur ταινίες. Το περιεχόμενο δε, δεν είναι σταθερό, κάθε μέρα προστίθεται μια νέα ταινία, η οποία όμως παραμένει διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας για περιορισμένο χρονικό διάστημα – συνήθως έναν μήνα.

Το κοινό της, έστω και περιορισμένο φαίνεται να έχει κατακτήσει στη χώρα μας και η έτερη πλατφόρμα Curiosity, μια συνδρομητική streaming υπηρεσία που φιλοξενεί κατά κύριο λόγο ντοκιμαντέρ και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, γύρω από την επιστήμη και την τεχνολογία, το διάστημα και τη φυσική, την ιστορία και τον πολιτισμό και πολλά άλλα. Ο ιδρυτής της άλλωστε, John Hendricks, ο οποίος έχει βάλει την σφραγίδα του και στο Discovery Channel, είχε εξαρχής ως στόχο μια niche αγορά, σχεδιάζοντας μια πλατφόρμα «knowledge streaming».

Τέλος, οι λοιπές – μικρότερες – πλατφόρμες συγκεντρώνουν αθροιστικό μερίδιο της τάξης του 8%, με τα niche services να φτάνουν για πρώτη φορά φέτος αυτό το μέγεθος. Συνθήκη που μεταφράζεται από παράγοντες του κλάδου ως ένδειξη ωρίμανσης της αγορά, καθώς δεν λειτουργεί πλέον με όρους «μονοκαλλιέργειας».

Οι ισορροπίες στην εγχώρια συνδρομητική

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι Έλληνες παρά τις όποιες επιλογές τους μεταξύ των διεθνών πλατφορμών, παραμένουν σταθερά υπέρμαχοι και του εγχώριου περιεχομένου, αποδεικνύοντας ότι η εποχή της μίας και μοναδικής συνδρομής έχει παρέλθει. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς άλλωστε, το διαφοροποιητικό στοιχείο των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι Έλληνες διατηρούν κατά μέσο όρο, σχεδόν δύο συνδρομές, από 1,5 που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό παλαιότερα. Ο δραστικός περιορισμός της πειρατείας δε, μετά και την εντατική κινητοποίηση των αρχών, των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί και την αυστηροποίηση των προστίμων, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό.

Στις εγχώριες streaming πλατφόρμες, η κυριαρχία ανήκει στην Cosmote TV, οι συνδρομητές της οποίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 758.034, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Nova, οι συνδρομητές της οποίας ανέρχονται σε 450.000, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή της, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί το Vodafone ΤV, που επικεντρώνεται στην ψυχαγωγία καθώς δεν διαθέτει αθλητικό περιεχόμενο, έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 210.000 συνδρομητές.

Αλλάζει το τοπίο το 2026

Τα παραπάνω δεδομένα βέβαια θα μπορούσαν να αλλάξουν την τρέχουσα χρονιά καθώς στους αναγνωρίσιμους διεθνείς παίκτες ήρθε προσφάτως να προστεθεί κι ένας ακόμα, πολυαναμενόμενος, που φημολογείτο εδώ και χρόνια ότι θα έκανε και ανεξάρτητα την είσοδο του στη χώρα μας. Ο λόγος για το ΗΒΟ Μax, το οποίο ξεκίνησε να διαθέτει την υπηρεσία του στα μισά του Ιανουαρίου και στην Ελλάδα.

Παρότι ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα για την συνδρομητική βάση της υπηρεσίας, το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι ελκυστικό με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι μέρος του φιλοθεάμονος κοινού θα μπορούσε να «αλλαξοπιστήσει». Την ίδια στιγμή, η εξοικείωση των ελλήνων τηλεθεατών με το περιεχομένο της HBO Max, θα μπορούσε να φέρει αλλαγές και στις εγχώριες πλατφόρμες, καθώς το περιεχόμενο της πλατφόρμας διατίθεται σε προνομιακή τιμή και μέσω της πλατφόρμας της Vodafone TV.

Ο πόλεμος για την Warner Bros

Όλα τα παραπάνω φυσικά υπό την αίρεση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές και στους διεθνείς παίκτες, μετά τον πόλεμο προσφορών που έχει ξεσπάσει μεταξύ Netflix και Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, η οποία είναι μεταξύ άλλων και η ιδιοκτήτρια του HBO Max. Σε αυτό το πεδίο να υπενθυμίσουμε ότι μόλις χθες, η Paramount ανέβασε ξανά την προσφορά της για να εκτοπίσει τη Netflix, με το διοικητική συμβούλιο της Warner Bros να δηλώνει ότι η πρόταση θα εξεταστεί αν είναι ανώτερη, εκκινώντας εκ νέου τις διαπραγματεύσεις.

Αν στην προαναφερθείσα «μάχη» κερδίσει το Netflix, και υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία εξαγοράς περάσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ, τότε θα δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος πάροχος περιεχομένου streaming παγκοσμίως. Γεγονός που ήδη γεννά φόβους στις ενώσεις δημιουργών ταινιών και σειρών για πιέσεις και συγκέντρωση ισχύος.

Σε αντίθετη περίπτωση, που η Paramount αποδειχθεί ο προτιμητέος αγοραστής, και δεδομένου ότι διεκδικεί όλη την Warner Bros Discovery θα δημιουργηθεί ένας πιο «παραδοσιακός» κολοσσός των media, ικανός να ανταγωνιστεί το Netflix. Πλέον, αν το διοικητικό συμβούλιο πράγματι κρίνει ανώτερη την προσφορά της Paramount η Netflix θα έχει προθεσμία μερικών ημερών για να ανεβάσει τη δική της, συνεχίζοντας το σίριαλ των αντιπροσφορών. Σε κάθε περίπτωση βέβαια και δεδομένου ότι υπάρχουν δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις γύρω από το deal, η έκβαση παραμένει τόσο αβέβαιη όσο και καθοριστική.