Ρωσία: 151 υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη — Πώς η Μόσχα χτίζει εγκληματικά δίκτυα «αναλώσιμων» πρακτόρων

Νέα έκθεση του ICCT και GLOBSEC αποκαλύπτει την πλήρη έκταση της ρωσικής υβριδικής εκστρατείας στο έδαφος της ΕΕ: από ανήλικους πρόσφυγες που στρατολογούνται μέσω TikTok μέχρι Κολομβιανούς μισθοφόρους, από φυλακισμένους εγκληματίες μέχρι ακροδεξιούς «πιστούς» — και 151 επεισόδια σαμποτάζ μέσα σε τέσσερα χρόνια

Εκατόν πενήντα ένα επεισόδια σαμποτάζ, τρομοκρατικών ενεργειών και υβριδικής βίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, 172 καταγεγραμμένοι δράστες, και ένα κοινό χαρακτηριστικό που ξαφνιάζει: το 95% των ανθρώπων που εκτέλεσαν αυτές τις αποστολές δεν ήταν επαγγελματίες κατάσκοποι ή ένστολοι αξιωματικοί, αλλά απλοί πολίτες — άνεργοι, χρεωμένοι, πρόσφυγες, ανήλικοι, φυλακισμένοι, χούλιγκαν και ιδεολόγοι. Αυτή είναι η κεντρική διαπίστωση της νέας έκθεσης που δημοσίευσαν στις 23 Φεβρουαρίου 2026 το Διεθνές Κέντρο Κατά της Τρομοκρατίας (ICCT) και ο ερευνητικός οργανισμός GLOBSEC, με τίτλο «More of the Same: Russia’s Crime-Terror Nexus Revisited» («Περισσότερα από τα ίδια: Αναθεώρηση του ρωσικού συνδέσμου εγκλήματος-τρομοκρατίας»).

Η έκθεση αποτελεί ενημέρωση μιας εκτεταμένης μελέτης που είχε δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και επικαιροποιεί τα δεδομένα με 41 νέα περιστατικά — 12 εκ των οποίων διαπιστώθηκαν σε πραγματικό χρόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και στις αρχές του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 29 εντοπίστηκαν αναδρομικά, καθώς πολλές υποθέσεις ανακαλύπτονται μόνο αφού ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες. Χαρακτηριστικό των δυσκολιών απόδοσης ευθυνών είναι το γεγονός ότι στη Γερμανία μόνο, οι αρχές ασφαλείας κατέγραψαν 320 ύποπτα περιστατικά σαμποτάζ το 2025 — εκ των οποίων ελάχιστα αποδόθηκαν με ασφάλεια στο Κρεμλίνο.

Η γεωγραφία της εκστρατείας: στόχος η υποστήριξη της Ουκρανίας

Η κατανομή των επιθέσεων ανά χώρα δεν είναι τυχαία — αντανακλά με τρόπο σχεδόν μαθηματικό τη γεωπολιτική συμπεριφορά κάθε κράτους απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κορυφαίος στόχος παραμένει η Πολωνία, με 31 συνολικά περιστατικά — άλλωστε είναι η χώρα που έχει αναλάβει τον πιο κεντρικό ρόλο στη διαμετακόμιση στρατιωτικού εξοπλισμού προς Κίεβο. Ακολουθεί η Γαλλία με 20 περιστατικά, σε άνοδο μετά τις διπλωματικές κινήσεις του Μακρόν υπέρ της Ουκρανίας. Η Λιθουανία και η Γερμανία καταγράφουν από 15 περιστατικά η καθεμία, το Ηνωμένο Βασίλειο 12 και η Εσθονία 11.

Συνολικά, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτουν ποσοστό άνω του 50% όλων των καταγεγραμμένων επεισοδίων. Οι χώρες της Βαλτικής, τις οποίες η Μόσχα αντιμετωπίζει περιφρονητικά ως «εγγύς εξωτερικό», αντιστοιχούν στο ένα πέμπτο του συνόλου.

Ενδιαφέρουσα εξαίρεση αποτελούν οι σκανδιναβικές χώρες. Παρά τη σημαντική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή τους στην Ουκρανία, ο αριθμός περιστατικών στη Σκανδιναβία παραμένει χαμηλός. Η εξήγηση που προτείνουν οι ερευνητές είναι αποκαλυπτική: η Ρωσία ενδέχεται να έχει «υπεργολαβήσει» μέρος των εκεί επιχειρήσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη, ενδιαφερόμενη να κερδίσει πόντους εμπιστοσύνης με τη Μόσχα, φέρεται να αξιοποιεί τα δικά της εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία — ιδίως το γνωστό ως δίκτυο «Foxtrot» — για ρωσόφιλες υπηρεσίες.

Τα πιο πρόσφατα και χαρακτηριστικά περιστατικά

Η έκθεση αναλύει εκτενώς τα νεότερα περιστατικά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα εξής:

Σεπτέμβριος 2025 — Σερβία/Γαλλία: Υποκίνηση εθνοτικού μίσους με ρωσική σκηνοθεσία

Ομάδα έντεκα Σέρβων υπηκόων συνελήφθη μετά από συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Τα μέλη της ομάδας είχαν ταξιδέψει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης εκτελώντας σειρά ενεργειών που αποσκοπούσαν στην πρόκληση εθνοτικής και θρησκευτικής αναταραχής: έριξαν πράσινη μπογιά σε εβραϊκά μνημεία στο Παρίσι και στα περίχωρά του, τοποθέτησαν σκελετούς με γραπτά μηνύματα μίσους στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, κόλλησαν αυτοκόλλητα με γενοκτονικό περιεχόμενο στο Παρίσι και τοποθέτησαν κομμένα κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι έντεκα είχαν εκπαιδευτεί ειδικά για τις αποστολές αυτές στη Σερβία από ένα δωδέκατο άτομο, επίσης Σέρβο, που παραμένει φυγόδικο. Γαλλικές αρχές απέδωσαν επίσημα τις ενέργειες σε «εχθρικό κρατικό παράγοντα» — με σαφή αναφορά στη Ρωσία.

Οκτώβριος 2025 — Ρουμανία/Πολωνία: Εκρηκτικά μέσω ταχυδρομείου

Σε κοινή επιχείρηση, ρουμανικές και πολωνικές αρχές ανέτρεψαν σχέδιο αποστολής εμπρηστικών δεμάτων μέσω της Nova Poshta, ουκρανικής εταιρείας ταχυμεταφορών που δραστηριοποιείται μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ και Ουκρανίας. Οι συσκευές προορίζονταν να πυρποληθούν στο κτίριο της εταιρείας στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Ένας Ουκρανός πολίτης συνελήφθη στην Πολωνία, ενώ στη Ρουμανία κρατήθηκαν δύο ακόμη Ουκρανοί.

Οκτώβριος 2025 — Γαλλία: Σχέδιο δολοφονίας Ρώσου διαφωνούντος

Γαλλικές αρχές συνέλαβαν τέσσερις Ρώσους πολίτες, καταγόμενους από το Νταγκεστάν, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Βλαντιμίρ Οσέτσκιν, ιδρυτή της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulagu.net. Οι τέσσερις είχαν ήδη ταξιδέψει νωρίτερα μέσα στο 2025 για να παρακολουθήσουν και να αναγνωρίσουν την κατοικία του Οσέτσκιν. Ένας εκ των κατηγορουμένων κατείχε επίσης γαλλική υπηκοότητα.

Νοέμβριος 2025 — Γαλλία: Ρωσική προπαγάνδα με μανδύα «ανθρωπιστικής οργάνωσης»

Γαλλικές αρχές συνέλαβαν τρία άτομα στο πλαίσιο έρευνας για γαλλο-ρωσικό σύνδεσμο που λειτουργούσε υπό τη μορφή «ανθρωπιστικής οργάνωσης» — της SOS Donbass — ενώ στην πραγματικότητα διέδιδε κρεμλινική προπαγάνδα και συνέλεγε πληροφορίες για λογαριασμό της Μόσχας. Ένας 40χρονος Ρώσος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κολλά φιλορωσικές αφίσες στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.

Νοέμβριος 2025 — Πολωνία: Ανατίναξη σιδηροδρομικών γραμμών

Τρεις Ουκρανοί πολίτες ανατίναξαν σιδηροδρομικές γραμμές στην ανατολική Πολωνία με σκοπό τον εκτροχιασμό τρένων. Ένα εκ των συρμών που πλησίαζαν γλίτωσε οριακά την καταστροφή. Οι δράστες εισήλθαν στη χώρα ειδικά για να εκτελέσουν την επίθεση — μέσω Λευκορωσίας — και επέστρεψαν αμέσως μετά. Ένας εξ αυτών εντοπίστηκε να διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και να έχει εμπλακεί σε παλαιότερη αποτυχημένη εκρηκτική επίθεση σε εργοστάσιο στην Ουκρανία.

Παλαιότερα περιστατικά που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα

Εξίσου αποκαλυπτικά είναι τα αναδρομικά ευρήματα για πράξεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2022 και καλοκαιριού 2025:

Λετονία: Τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν για σειρά σαμποτάζ εις βάρος αμυντικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης εμπρηστικής επίθεσης σε εταιρεία αμυντικών συμβολαίων το φθινόπωρο του 2023 και σχεδιασμού κατά τις αρχές του 2024 για πυρπόληση φορτηγού με ουκρανικές πινακίδες εντός υποδομής κρίσιμης σημασίας. Τρεις εκ των κατηγορουμένων κατέχουν λετονική υπηκοότητα.

Πολωνία: Πέντε άτομα — δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι — συνελήφθησαν με κατηγορίες κατασκοπείας. Φέρονται να φωτογράφησαν και να μετέδωσαν εικόνες υποδομών κρίσιμης σημασίας, ενώ παράλληλα κολλούσαν αφίσες και δημιουργούσαν γκράφιτι για λογαριασμό ρωσικών μυστικών υπηρεσιών σε Ρζεσόφ, Βαρσοβία, Λοτζ και άλλες πόλεις.

Λιθουανία: Δίκτυο εμπνευσμένο από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία GRU επιχείρησε δύο εμπρηστικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2024 σε εταιρεία που κατασκευάζει στρατιωτικό εξοπλισμό για την Ουκρανία. Στην πρώτη συμμετείχαν ένας Ισπανός και ένας κάτοχος ισπανο-κολομβιανής υπηκοότητας. Στη δεύτερη ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος που είχαν ταξιδέψει από την Ισπανία. Η λεπτομέρεια που εντυπωσιάζει: μεταξύ των εμπλεκόμενων εντοπίστηκαν Κολομβιανοί που έχουν εκτελέσει επιθέσεις σαμποτάζ και σε Πολωνία, Τσεχία και Ρουμανία.

Γερμανία/Πολωνία/Λιθουανία: Ένας αγγελιαφόρος που εμπλέκεται σε υπόθεση εκρηκτικών δεμάτων μέσω DHL εντοπίστηκε να μεταφέρει και κονσέρβες κρυμμένες ανάμεσα σε ψεύτικες κονσέρβες καλαμποκιού — γεμάτες εκρηκτικά. Σύμφωνα με πολωνικές αρχές, η GRU σχεδίαζε να συνδέσει τις εκρηκτικές κονσέρβες σε drones για επιθέσεις στις τρεις χώρες — μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια αγώνων του Euro 2024.

Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Ιανουάριο του 2025, ισλαμοφοβικά συνθήματα εμφανίστηκαν σε ισλαμικές τοποθεσίες στο Λονδίνο. Ερευνητές το συνέδεσαν με δίκτυο ρωσόφιλων καναλιών στο Telegram που είχαν εμφανιστεί μετά τις ταραχές του καλοκαιριού 2024 στη Βρετανία. Τα κανάλια αυτά — παριστάνοντας ακροδεξιούς — κατευθύνουν πολίτες να επιτίθενται σε τζαμιά και Μουσουλμάνους, να κάνουν βανδαλισμούς ή να καίνε περιπολικά, προσφέροντας 2.500 λίρες για το κάψιμο αστυνομικού οχήματος και 100 λίρες για βίντεο βανδαλισμού. Τα ίδια κανάλια διακινούν οδηγίες κατασκευής βομβών και σχέδια για τρισδιάστατα εκτυπωμένα όπλα.

Τα πέντε πρόσωπα του «αναλώσιμου» πράκτορα

Η έκθεση αφιερώνει εκτενές τμήμα στην ανάλυση των 172 δραστών που εντοπίστηκαν — 41 περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά για τη στρατηγική της Μόσχας.

Τρία χαρακτηριστικά επαναλαμβάνονται σε σχεδόν όλες τις υποθέσεις. Το πρώτο είναι ότι μόνο το 5% των δραστών είχε επίσημους δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών — μόλις μία υπόθεση αφορούσε επίσης αξιωματούχους αυτών των υπηρεσιών. Το δεύτερο είναι ότι η χρηματική αμοιβή, και όχι η ιδεολογική πεποίθηση, είναι η κυριότερη κινητήρια δύναμη σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις. Το τρίτο είναι ότι το 90% των δραστών ενήργησε μαζί με τουλάχιστον ένα άλλο άτομο — συχνά σε μεγαλύτερες ομάδες — ανατρέποντας την αντίληψη του «μοναχικού πράκτορα».

Οι ερευνητές κατηγοριοποιούν τους δράστες σε πέντε τύπους:

Ο νέος (The Youngster). Έντεκα άτομα στο δείγμα ήταν κάτω των 18 ετών, με τον νεότερο στα 16. Άλλοι δεκατέσσερις ήταν ηλικίας 18-21. Πολλοί ανήκαν σε ευάλωτες κατηγορίες — ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες από την Ουκρανία χωρίς εισόδημα και χωρίς σταθερό κοινωνικό δίκτυο. Οι στρατολόγοι τους προσέγγισαν μέσω TikTok και Telegram, συχνά με «gamification» των αποστολών — παρουσιάζοντας τες ως διαδικτυακές «προκλήσεις» και «αποστολές» παιχνιδιών. Κρίσιμος παράγοντας στρατολόγησης ήταν και οι ίδιοι οι φίλοι των νέων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως γέφυρα εμπιστοσύνης.

Η ευρωπαϊκή διασπορά (The Settled Diaspora Type). Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά άτομα καταγόμενα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ζώντα στην Ευρώπη — κυρίως Ουκρανοί πρόσφυγες, Λευκορώσοι και κάτοχοι διπλής ρωσο-ευρωπαϊκής υπηκοότητας. Πρόκειται κυρίως για άτομα 30-50 ετών σε επισφαλείς οικονομικές συνθήκες: άνεργοι, χρεωμένοι ή εργαζόμενοι σε χαμηλόμισθες θέσεις. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοτίβο εντοπίστηκε στην περίπτωση Ουκρανών που κατάγονταν από εδάφη υπό ρωσική κατοχή: συχνά τους προσέγγισε κάποιος παλιός γνώριμος από τα πριν τον πόλεμο χρόνια, που είχε παραμείνει στο Ντονμπάς και πλέον εργαζόταν για τη ρωσική GRU.

Εγκληματίες, χούλιγκαν, αντισυστημικοί (Criminals, Hooligans, Subversives). Από τα 172 άτομα, 44 (ποσοστό 26%) είχαν ποινικό μητρώο — από μικροαδικήματα μέχρι βαριά βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης ανθρωποκτονίας. Οι φυλακές αναδεικνύονται ως κρίσιμος χώρος στρατολόγησης: σε πολλές περιπτώσεις οι αποστολές οργανώθηκαν εξ ολοκλήρου από εντός φυλακών, όπου Ρώσοι χειριστές εκμεταλλεύονται προϋπάρχουσες ή νεοδημιουργούμενες σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι και ένα ακόμα μοτίβο: Ρώσοι εγκληματίες που αναζητούνταν στη χώρα τους ή ήταν σε κατάσταση φυγής εξαφανίστηκαν αιφνίδια από τις λίστες καταζητουμένων για να επανεμφανιστούν στην Ευρώπη ως πράκτορες σαμποτάζ. Επίσης, 12 άτομα εντοπίστηκαν σε χουλιγκανικά κυκλώματα και 10 σε ακροδεξιές οργανώσεις. Στη μία χαρακτηριστική περίπτωση, αφού μια πρώτη εμπρηστική απόπειρα απέτυχε, Ρώσοι χειριστές ανάρτησαν «επικήρυξη» σε λευκοφρικτικές ομάδες του Telegram — ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι το στοχευόμενο ακίνητο κατοικούνταν από άτομα μη λευκής καταγωγής.

Οι ιδεολογικά πεπεισμένοι (The Believers). Σε 26 από τις 172 περιπτώσεις (15%) επιβεβαιώθηκε ξεκάθαρη φιλο-κρεμλινική τοποθέτηση. Πρόκειται για άτομα που συνήθως κατοικούσαν στη χώρα όπου εκτελέστηκε η επίθεση, συχνά κάτοχοι διπλής υπηκοότητας. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες κατηγορίες, αυτοί γνώριζαν ότι ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και το έπρατταν εκ πεποιθήσεως — αν και ταυτόχρονα αποδέχονταν την αμοιβή, η οποία ήταν συγκριτικά υψηλότερη. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν ο Ντίτερ Σ., ο οποίος σχεδίαζε επιθέσεις σε βάσεις του ΝΑΤΟ και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας μαζί με δύο συνεργάτες, και ο Ντίλαν Ερλ, που ηγήθηκε ομάδας που πυρπόλησε αποθήκη με στρατιωτικό υλικό για την Ουκρανία στο Λονδίνο. Πολλοί εκ των «πιστών» δεν περίμεναν στρατολόγηση — αντιθέτως, προσέγγισαν οι ίδιοι τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Άλλοι διατηρούσαν επαφές εδώ και χρόνια: ο Ντίτερ Σ., για παράδειγμα, είχε πολεμήσει μία δεκαετία νωρίτερα ως εθελοντής στις τάξεις της φιλορωσικής Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ.

Οι «ταξιδιώτες» (The Travellers). Περίπου το ήμισυ των δραστών δεν κατοικούσε στη χώρα που χτύπησαν. Ταξίδεψαν ειδικά για να εκτελέσουν την αποστολή και έφυγαν αμέσως μετά. Προέρχονταν κυρίως από Μολδαβία, Σερβία και Βουλγαρία, και οι αμοιβές τους ήταν συνήθως μερικές εκατοντάδες ευρώ. Η «αρχή» αυτή δεν είναι τυχαία: η χρήση επισκεπτών αντί για ντόπιους δράστες μειώνει τον κίνδυνο σύλληψης και διατηρεί τη «λογική άρνηση» (plausible deniability). Τάση που αναδύεται τα τελευταία χρόνια είναι η αυξανόμενη συμμετοχή Κολομβιανών — ιδίως στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη και τη Βαλτική. Οι ερευνητές το συσχετίζουν με την ευρύτερη παρουσία Κολομβιανών στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία, και στις δύο πλευρές του μετώπου.

Το συμπέρασμα: η εκστρατεία δεν σταματά

Το ICCT και το GLOBSEC δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η ρωσική εκστρατεία υβριδικής βίας στην Ευρώπη όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά πιθανότατα υποεκτιμάται συστηματικά. Μόνο το γεγονός ότι 29 από τα 41 νέα περιστατικά της τελευταίας έκθεσης εντοπίστηκαν αναδρομικά — σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα — καταδεικνύει ότι ο πραγματικός αριθμός επεισοδίων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει γίνει δημόσια γνωστός.

Οι ερευνητές απευθύνουν επίμονη έκκληση στους Ευρωπαίους αξιωματούχους να μην περιοριστούν σε επενδύσεις «σκληρής ασφάλειας» — στρατιωτική ισχύ και αστυνομικούς πόρους — αλλά να ενισχύσουν παράλληλα την κοινωνική ανθεκτικότητα και την ψηφιακή υποδομή, ώστε τόσο το διαδικτυακό όσο και το φυσικό περιβάλλον να είναι σε θέση να αναχαιτίζουν τους «αναλώσιμους» πράκτορες που η Ρωσία σπέρνει σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έκθεση «More of the Same» δημοσιεύτηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 από τους Julian Lanchès (Junior Research Fellow, ICCT) και Kacper Rekawek (Senior Research Fellow and Programme Lead, ICCT). Βασίζεται σε συνεχή παρακολούθηση δεδομένων από κοινό πρόγραμμα ICCT και GLOBSEC.