Σενάρια πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ «ταράζουν» την ΕΚΤ – Τα φαβορί για την διαδοχή της

Έντονη κινητικότητα προκαλεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς δημοσκόπηση του -, σύμφωνα με την οποία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ενδέχεται να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027.

Περισσότεροι από τους μισούς οικονομολόγους που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι η Γαλλίδα αξιωματούχος θα παραιτηθεί εντός του έτους, ενώ λιγότερο από το 30% προβλέπει ότι θα εξαντλήσει πλήρως τη θητεία της.

Τα φαβορί για τη διαδοχή

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, θεωρείται επικρατέστερος διάδοχος, συγκεντρώνοντας την προτίμηση περίπου του 57% των ερωτηθέντων. Αντίθετα, εάν η Λαγκάρντ ολοκληρώσει τη θητεία της, το προβάδισμα φέρεται να έχει ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Η φημολογία για πρόωρη αποχώρηση εντάθηκε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Λαγκάρντ θα μπορούσε να παραιτηθεί πριν από τις γαλλικές εκλογές, ώστε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν να συμβάλει στην επιλογή του διαδόχου της. Ανακοίνωση της ΕΚΤ δεν κατάφερε να διαλύσει τις εικασίες, ενώ και η ίδια η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η παραμονή της αποτελεί το «βασικό της σενάριο».

Πολιτικές προεκτάσεις και ανησυχίες

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ορισμένοι βλέπουν μια προσπάθεια θωράκισης ενός κομβικού ευρωπαϊκού θεσμού απέναντι στο ενδεχόμενο νίκης της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Το κόμμα Εθνικός Συναγερμός έχει ισχυρή παρουσία στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες.

Άλλοι, ωστόσο — ακόμη και εντός της ΕΚΤ — προειδοποιούν για τον κίνδυνο να πληγεί η αξιοπιστία της Τράπεζας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 52% των οικονομολόγων θεωρεί ότι μια πρόωρη αποχώρηση θα έπληττε την εμπιστοσύνη προς την ΕΚΤ, ενώ περίπου το ένα τρίτο εκφράζει ανησυχία για την ανεξαρτησία της.

Ο Ντένις Σεν του TU Berlin σημειώνει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να στείλει μήνυμα ότι η ΕΚΤ δεν είναι απολύτως πολιτικά ανεξάρτητη. Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη εμπλοκή της γαλλικής ακροδεξιάς στην επιλογή διαδόχου ίσως αποδειχθεί ακόμη πιο επιζήμια.

Σενάρια επιτάχυνσης

Ένα εναλλακτικό σενάριο που εξετάζεται είναι ο ορισμός του διαδόχου πριν από τις γαλλικές εκλογές, με τη Λαγκάρντ να παραμένει στη θέση της έως τη λήξη της θητείας της. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και οι μισοί εκτιμούν ότι θα αποδυνάμωνε τη θέση της στο υπόλοιπο της θητείας της.

Η συζήτηση δεν είναι αμιγώς θεσμική. Μια παρατεταμένη περίοδος χωρίς σαφή ηγεσία στην ΕΚΤ θα μπορούσε να αναστατώσει τις αγορές, τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, από την αμερικανική εμπορική πολιτική έως τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της - Economics, ακόμη και αν μια πρόωρη αποχώρηση αποσκοπεί στην προστασία της ΕΚΤ από πολιτικές παρεμβάσεις, η ίδια η εντύπωση πολιτικής διαχείρισης της διαδοχής ενδέχεται να υπονομεύσει την αξιοπιστία που η ανεξαρτησία της Τράπεζας έχει ως στόχο να διασφαλίζει.

Με πληροφορίες από -