Σουδάν:-Τουλάχιστον-28-νεκροί-από-επίθεση-παραστρατιωτικών-στο-Νταρφούρ

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έπειτα από επίθεση των σουδανικών παραστρατιωτικών στη Μουσταρίχα, στο Βόρειο Νταρφούρ, προπύργιο του πρώην οπλαρχηγού Μούσα Χιλάλ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ιατρικές πηγές και τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, στην έφοδο που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι. Η Μουσταρίχα αποτελεί οχυρό του Μούσα Χιλάλ, πρώην αρχηγού των Τζαντζαουίντ, αραβικών παραστρατιωτικών ομάδων που μετεξελίχθηκαν στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο Μούσα Χιλάλ, αρχηγός φυλής, είχε παραμείνει για καιρό στο περιθώριο της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΔΤΥ και τον τακτικό στρατό, η οποία μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, ωστόσο πρόσφατα τάχθηκε στο πλευρό του στρατού.

Δύο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου εντός των ΔΤΥ ανέφεραν ότι οι μαχητές τους κατέλαβαν την πόλη τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της φυλής Χιλάλ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο το σπίτι του αρχηγού τους.

Εκτοπισμοί και τραυματίες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 2.700 άνθρωποι εκτοπίστηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω της «ανασφάλειας» που επικρατεί στην περιοχή.

Ιατρική πηγή σε νοσοκομείο στην Καμπκαμπίγια, δυτικότερα, ανέφερε ότι διακομίστηκαν εκεί «39 τραυματίες», όλοι χτυπημένοι «από σφαίρες ή θραύσματα οβίδων».

«Είδα 28 πτώματα καθώς φεύγαμε από τη Μουσταρίχα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Άχμεντ Γιούσεφ. Άλλος κάτοικος μίλησε για σφοδρή επίθεση με χρήση πυροβολικού, σημειώνοντας: «Αναδιπλωθήκαμε για να σώσουμε τη ζωή μας, αφού 28 δικοί μας σκοτώθηκαν», υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ιστορικό και φόντο της σύγκρουσης

Η ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ελέγχεται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί πρόσφατα από αποστολή έρευνας του ΟΗΕ για γενοκτονία εις βάρος μη αραβικών φυλών.

Οι Τζαντζαουίντ, που εξαπολύθηκαν από τον πρώην πρόεδρο Όμαρ ελ Μπασίρ για την καταστολή ανταρτικών κινημάτων στο Νταρφούρ, φέρονται να ευθύνονται για τον θάνατο περίπου 300.000 ανθρώπων τη δεκαετία του 2000. Το 2013 μετονομάστηκαν σε Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης και σήμερα τελούν υπό τη διοίκηση του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Ο στρατηγός Ντάγκλο και ο Μούσα Χιλάλ ανήκουν σε διαφορετικές φυλές της ίδιας αραβικής εθνότητας, των Ριζεϊγκάτ, που αποτελεί τη βασική δεξαμενή στρατολόγησης των ΔΤΥ.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος ξέσπασε στις 15 Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους και έχει ξεριζώσει εκατομμύρια, προκαλώντας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».