Στο 2% ο πληθωρισμός στην ΕΕ τον Ιανουάριο – Άνω του μέσου όρου η Ελλάδα

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Ιανουάριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat. Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφεται επιβράδυνση, με τον ρυθμό ανόδου τιμών να διαμορφώνεται στο 2% τον Ιανουάριο, από 2,3% τον Δεκέμβριο. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός έφτανε στο 2,8%. Οι τιμές στην Ευρωζώνη «έτρεξαν» με ρυθμό 1,7% τον Ιανουάριο, από 2% τον Δεκέμβριο, ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,5%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Ιανουαρίου στο 2,9% (οριακά αυξημένος σε σύγκριση με τα προσωρινά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής).

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στην Γαλλία (0,4%), στη Δανία (0,6%) και σε Φινλανδία και Ιταλία (1%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,5%), στη Σλοβακία (4,3%) και στην Εσθονία (3,8%).

Τον Ιανουάριο του 2025, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (+0,51 ποσοστιαίες μονάδες), τα βιομηχανικά αγαθά χωρίς ενέργεια (+0,09 ποσοστιαίες μονάδες) και την ενέργεια (-0,39 ποσοστιαίες μονάδες).