Συνεχίζεται το «θρίλερ» στην Avramar – Το χαρτί της ΑΜΚ «παίζουν» οι Καναδοί της Cooke

Οι αξιώσεις της καναδικής Cooke έρχονται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας με τους Άραβες της Aqua Bridge. Τι δηλώνουν στο - πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο διάσωσης της Avramar, του ισχυρότερου «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας, σε ένα επιχειρηματικό θρίλερ που παρακολουθεί σύσσωμη η αγορά και που δεν λέει να τελειώσει…

Κατά τις πληροφορίες, η Cooke Aquaculture από τον Καναδά και δη ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως, με επιστολή που απέστειλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Avramar Greece ύψους άνω των 230 εκατ. ευρώ. Η Cooke «παίζει» το χαρτί της αύξησης κεφαλαίου ως έμμεσος μέτοχος της Avramar Greece, καθώς πριν από μερικές ημέρες προχώρησε στην εξαγορά της Avramar Seafood SL, ήτοι της μητρικής εταιρείας του ομίλου στην Ισπανία.

Η Cooke Aquaculture επί της ουσίας επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποκτήσει… μέσω Ισπανίας την Avramar Greece, έχοντας ήδη καταθέσει ελκυστικές προσφορές για την ίδια το προηγούμενο διάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Cooke αναμένεται να ζητήσει το αμέσως επόμενο διάστημα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

«Το νομικό τμήμα της εταιρείας εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις», σχολιάζουν στο - πηγές με γνώση των διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι οι Καναδοί της Cooke δεν μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Avramar Greece. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές διαβεβαιώνουν πως η επιχειρηματική δραστηριότητα της Avramar συνεχίζεται κανονικά, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις που καταγράφονται.

Η Aqua Bridge

Οι κινήσεις αιφνιδιασμού των Καναδών της Cooke έρχονται πριν καν στεγνώσει το μελάνι των επίσημων υπογραφών για το μέλλον της Avramar. Ήταν πριν από δύο εβδομάδες περίπου όταν έγινε γνωστό ότι οι πιστώτριες τράπεζες υπέγραψαν με την αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge, συμφωνία πώλησης των δανείων της και των ενέχυρων των μετοχών της Avramar, έναντι τιμήματος 230 εκατ. ευρώ περίπου.

Εξού και ο λόγος που οι Καναδοί της Cooke σχεδιάζουν αύξηση κεφαλαίου άνω των 230 εκατ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να «μπλοκάρουν» με κάθε τρόπο τη συμφωνία με τους Άραβες. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Aqua Bridge είχε αναδειχθεί λίγο πριν τα τέλη του 2024 προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό που είχε «τρέξει» η Deloitte για την Avramar. Η δανειακή έκθεση της Avramar ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Οι Καναδοί της Cooke έχουν, δε, αντιληφθεί ότι για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Avramar στην Aqua Bridge θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ θα πρέπει να έχει δρομολογηθεί και η καταβολή του συνόλου του τιμήματος προς τις τράπεζες. Για αυτούς τους λόγους, επιχειρούν με κάθε τρόπο να ανατρέψουν τη συμφωνία.

Τα βασικά «επεισόδια» στο σήριαλ της Avramar

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 η αραβική Aqua Bridge «υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο και ένα χρονοδιάγραμμα (Term Sheet) με τους πιστωτές της Avramar». Στην ανακοίνωσή της τότε η Aqua Bridge έκανε λόγο για «ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μιας δικαστικά επιτηρούμενης διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

Ήταν στις 13 Ιανουαρίου 2025 όταν ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Aqua Bridge, Mohammad Tabish, με ανάρτησή του στο LinkedIn επισφράγισε για πρώτη φορά με επίσημο τρόπο πως γίνεται ο νέος «ιδιοκτήτης» της Avramar, διατυπώνοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν στις διεργασίες και προαναγγέλλοντας το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, οραματιζόμενος έναν «ηγέτη του κλάδου», με σεβασμό πάντοτε στην «κληρονομιά» που κουβαλά ήδη η εταιρεία.

Λίγες ημέρες μετά τις υπογραφές με την Aqua Bridge και δη τον περασμένο Οκτώβριο, στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Cooke Aquaculture, καταθέτοντας δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar Greece, σε μια κίνηση εν πολλοίς αναμενόμενη. Και αυτό γιατί η προσφορά της Cooke έφερε τις ευλογίες του βασικού μετόχου της εταιρείας, ήτοι της Amerra, η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και η οποία έψαχνε εδώ και καιρό τρόπους να καθυστερήσει τη διαδικασία.

Ακολούθησαν τις επόμενες εβδομάδες νέες, υψηλότερες προσφορές από τους δύο παίκτες για την Avramar, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο, με τις τράπεζες να επιλέγουν τελικώς την Aqua Bridge…