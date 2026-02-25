Τραμπ-στην-Κατάσταση-της-Ένωσης:-«Η-χώρα-μας-επέστρεψε-και-έχουμε-τα-πιο-ασφαλή-σύνορα-στην-ιστορία»

Με τη φράση «η χώρα μας επέστρεψε» ξεκίνησε την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «καλύτερες, πλουσιότερες και ισχυρότερες από ποτέ» και παρουσιάζοντας την οικονομία, την ασφάλεια των συνόρων και τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης ως κεντρικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «μεταμόρφωση που δεν έχει ξαναδεί κανείς», χαρακτηρίζοντας την πορεία της χώρας τον τελευταίο χρόνο «ανατροπή για τους αιώνες». Όπως είπε, η οικονομία «βρυχάται όπως ποτέ άλλοτε», ενώ ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 12 μήνες η κυβέρνησή του μείωσε τον βασικό πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και ότι το χρηματιστήριο κατέγραψε 53 ιστορικά υψηλά μετά τις εκλογές.

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν παρέδωσε μια «τρομερή κατάσταση», κάνοντας λόγο για «τον χειρότερο πληθωρισμό στην ιστορία της χώρας», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 18 τρισ. δολαρίων μέσα στο πρώτο έτος.

Έμφαση στη μετανάστευση και τα σύνορα

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η μετανάστευση, ζήτημα που κυριάρχησε και στην προεκλογική του εκστρατεία. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι σήμερα τα σύνορα των ΗΠΑ είναι «τα πιο ισχυρά και ασφαλή στην αμερικανική ιστορία», προσθέτοντας ότι η ροή της φαιντανύλης έχει μειωθεί κατά 56% μέσα σε έναν χρόνο.

«Μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες πέρασαν τα σύνορά μας χωρίς έλεγχο, έχουμε πλέον τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα επιτρέπεται η νόμιμη είσοδος σε όσους «έρχονται για να εργαστούν σκληρά και να στηρίξουν τη χώρα μας».

Στην αίθουσα ακούστηκαν συνθήματα «USA, USA», ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξαν και αποδοκιμασίες από την αντιπολίτευση.

Οικονομία, ενέργεια και εξωτερική πολιτική

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή πολιτική, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου («drill, baby, drill»), υποστηρίζοντας ότι σε συνδυασμό με κινήσεις στη Λατινική Αμερική, όπως η επιχείρηση απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Σε ιδιαίτερα θριαμβευτικό τόνο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», προσθέτοντας: «Μου λένε, κύριε πρόεδρε, κερδίζουμε πάρα πολύ, δεν το αντέχουμε».

Η ομιλία συνέχισε με την παρουσίαση της ανδρικής ομάδας χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με το κοινό να χειροκροτεί όρθιο.