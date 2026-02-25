Τσουκαλάς:-Η-κυβέρνηση-μετέτρεψε-την-εξεταστική-επιτροπή-σε-μέσο-συγκάλυψης

Με αφορμή τη χθεσινή κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «προσπάθησε να απομειώσει την αξία της Εξεταστικής Επιτροπής και να την μετατρέψει από ένα μέσο διαλεύκανσης σε ένα μέσο συγκάλυψης ή ένα μέσο παρεμπόδισης της έρευνας».

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε πως δεν μιλούσαμε για μια απλή παθογένεια, αλλά για μια οργανωμένη επιχείρηση διασπάθισης πόρων, η οποία λειτούργησε από το 2019 έως το 2024 με εσωτερική ενημέρωση και ιεραρχία και η οποία προχωρούσε στην παράνομη και καταχρηστική κατανομή βοσκοτόπων μέσω δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα», Προσέθεσε ότι ενισχύθηκε η άποψη ότι έπρεπε να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πως έπρεπε να υπάρξει Προανακριτική Επιτροπή Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι «εδώ και μέρες υπάρχει η είδηση ότι το νούμερο ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, ενώ έχει προφυλακιστεί και ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του για απόκρυψη 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχει διαγραφεί. Ο κύριος που ελέγχεται ήταν στη συνοδεία των υπουργών σε περιοδείες τους. Παρά τα όσα συμβαίνουν, η Νέα Δημοκρατία τηρεί σιγή ιχθύος».

Στον απόηχο του περιστατικού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι με τη νομιμότητα. Ο υπουργός Υγείας, παρότι αποτυχημένος στο πόστο του έχοντας ιδιωτικοποιήσει την υγεία και καταστρέψει τις δομές της, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα νοσοκομεία. Παράλληλα, όμως και ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά».

Ερωτηθείς σχετικά με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι «είναι σημαντικό να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αρκεί να μην αυξάνεται και η ακρίβεια κάθε χρόνο» ενώ σχολίασε δημοσίευμα της ”Καθημερινής” σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει δοθεί 1,5 δισ. ευρώ μέσω δημοσίων συμβάσεων σε συμβουλευτικές εταιρείες και διατύπωσε την απορία σχετικά με το αν τώρα προέκυψε αυτή η ανάγκη.

Επ’ αφορμής, δε, της συμμετοχής του κ. Παπασταύρου στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι κάθε συμφωνία η οποία ενισχύει οικονομικά τη χώρα και λειτουργεί και σαν μοχλός, μέσω του οποίου ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα, το ΠΑΣΟΚ τη στηρίζει. «Φυσικά θα ελέγχουμε και το περιεχόμενό τους. Το πλαίσιο υπήρχε από το 2014 και είναι θετικό ότι μετά από 12 χρόνια αδράνειας τα 7 κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία- επιτέλους προχωράμε. Βέβαια, ο πρωθυπουργός κάποτε έλεγε ότι τα ορυκτά ανήκουν στο παρελθόν και το 2020 και 2021 έφυγαν η Total και η Repsol. Ελπίζουμε να μη φύγουν οι σημερινοί κολοσσοί που φαίνεται να έρχονται», τόνισε

Κληθείς, τέλος, να πάρει θέση για τα δημοσκοπικά ευρήματα ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στο ότι «υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα απαλλαγής από αυτήν την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να γίνει ένα θετικό αίτημα πολιτικής αλλαγής και να μορφοποιηθεί μέσα από το κόμμα μας, το ΠΑΣΟΚ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

