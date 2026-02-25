Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου η ολομέλεια του κοινοβουλίου – Σφοδρή αντιπαράθεση με την Κωνσταντοπούλου

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, Δημ. Μαρκόπουλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής. Την άρση ασυλίας είχε ζητήσει τόσο η αρμόδια κοινοβουλευτικής επιτροπή, όσο και ο ίδιος ο βουλευτής. Στη σχετική ψηφοφορία, στην ολομέλεια της Βουλής, και επί 246 ψηφισάντων, 234 βουλευτές ψήφισαν «ναι» ενώ 12 ψήφισαν «όχι».

Το αίτημα άρσης ασυλίας είχε υποβληθεί για δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 2-7-2025 έγκλησης του προέδρου του κόμματος Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανου Κασσελάκη, για την φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, τελεσθείσας δημόσια και της εξύβρισης τελεσθείσας δημόσια (άρθρα 361 και 362 του Ποινικού Κώδικα). Το περιστατικό, που αφορά η έγκληση, συνέβη στις 20 Ιουνίου 2025, στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, όπου ο κ. Μαρκόπουλος αποκάλεσε τον Κασσελάκη «επιχειρηματία πρόεδρο» «με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Τοποθετούμενος στην ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να έχεις μάθει στα πούπουλα των λαϊφστάιλ εκπομπών, των πρωινάδικων, και ξαφνικά, εσχάτως, να καταφεύγεις στις αγωγές, τις μηνύσεις, για να ανακτήσεις το χαμένο έδαφος, την απωλεσθείσα δημοσιότητά σου». Αναφερόμενος στην πολιτική διαδρομή του κ. Κασσελάκη είπε ότι μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, «την είδε κεντροαριστερός και τώρα έχει φλερτ με τους “μακρονιστές” και την “Renew Europe”». «Δεν θα τον αποκαλέσω πολιτικά απατεώνα, αυτό έχει γίνει από άλλους συναδέλφους που είναι και εμπειρότεροι από εμένα. Νομίζω, κ. Πολάκη, κι εσείς τον είχατε αποκαλέσει», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να τον επιβεβαιώνει λέγοντας «πολλές φορές». «Εγώ αυτό που θα πω» συνέχισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι ότι «ένας καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο, [. . .] είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε ή καθόλου. Κατηγορεί εμένα γιατί μίλησα σε μία τηλεοπτική εκπομπή εναντίον του και τι είπα; Ότι είναι ένας επιχειρηματίας πρόεδρος, με γκρίζες business». «Εξέφρασα μία πολιτικού χαρακτήρα άποψη. Και η οποία δεν ήταν έωλη. Δεν βασιζόταν στη γνώμη μου. Βασιζόταν σε μία απόφαση που πάρθηκε λίγες ημέρες πριν στα δικαστήρια […] και, κατόπιν αυτού, ήταν τηλεοπτική μου παρουσία». Είναι σαφές ότι εγώ έπραξα το κοινοβουλευτικό μου καθήκον. Παραταύτα, εγώ παρότι αισθάνομαι ασφαλής με όλα όσα είπα, και τα οποία θα υποστηρίξω στα δικαστήρια, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας», κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.

Ως «παρωνυχίδα» όσων έχει πράξει, χαρακτήρισε τη δικογραφία κατά του κ. Μαρκόπουλου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου επικρίνοντας τον βουλευτή της ΝΔ για συμμετοχή στο «μπάζωμα της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη». «Ακόμα και πριν από λίγες ημέρες, (ο κ. Μαρκόπουλος) ήταν στο πλευρό του υπουργού υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη στην Νίκαια, σε αυτή την τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο, για την οποία δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «θα περίμενα, κ. Μάρκοπουλε, που ήσασταν δίπλα στον Γεωργιάδη, σε αυτή την κατάπτυστη επιδρομή επίθεσης στους εργαζόμενους, να δώσετε μία εξήγηση. Τι ρόλο διαδραματίζετε εκεί; Γιατί δείχνετε εργαζόμενους σαν καταδότης; […] Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε το λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς που δίνουν το αίμα τους, τον ιδρώτα τους, τη ζωή τους, τους συλλαμβάνετε και τους φέρνετε πισθάγκωνα δεμένους, να τους επιτίθεται σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;».

Ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «τελικά, το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του […] Αυτό το οποίο κάνετε συστηματικά και είστε βαρύτατα υπεύθυνη, είναι η “ρουβικωνοποίηση” του ελληνικού κοινοβουλίου […] Μπροστά στην κ. Κωνσταντοπούλου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας “statesman”. Στερείστε σοβαρότητας. Είστε φαιδρή πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε, δεν θα περάσει […] Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, είναι άλλο ο συνδικαλισμός κι άλλο ο χουλιγκανισμός. Όμως δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα. Πολιτικά μέχρι εκεί είσαστε […] Είστε μία πολιτική χούλιγκαν».

