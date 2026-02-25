Χρηματιστήριο Αθηνών: Επάνοδος πάνω από τις 2.280 μονάδες — Τράπεζες και Metlen σηκώνουν τον ΓΔ, μόνοι εκτός πάρτι ΟΠΑΠ και 3Ε

Ισχυρή ανοδική κίνηση επέδειξε σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά εδάφη και να κλείνει στις 2.283,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 24,6 μονάδων ή +1,09%. Κινητήριος μοχλός της σημερινής συνεδρίασης αναδείχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να κινούνται ανοδικά με ισχυρές μεταβολές, καθώς και η Metlen, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακά κέρδη +5,25%. Εκτός της γενικής ανοδικής διάθεσης έμειναν ο ΟΠΑΠ και η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ), που αποτέλεσαν τους μοναδικούς αξιοσημείωτους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ημέρας.

Γενικός Δείκτης — Τα νούμερα της ημέρας

Ο Γενικός Δείκτης άνοιξε με θετικό πρόσημο και διατήρησε ανοδική κατεύθυνση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με το ενδοσυνεδριακό εύρος να διαμορφώνεται μεταξύ 2.263 και 2.289 μονάδων. Το κλείσιμο στις 2.283,73 μονάδες (+1,09%) αποτελεί σημαντική τεχνική επανάκτηση, καθώς η αγορά επανέρχεται πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.280 μονάδων που οι τεχνικοί αναλυτές είχαν εντοπίσει ως κρίσιμο σημείο.

Ο FTSE Large Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 5.814,81 μονάδες, με κέρδη 69,34 μονάδων ή +1,21%, επιδεικνύοντας ανώτερη επίδοση από τον ΓΔ — ένδειξη ότι οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις ηγήθηκαν της ανόδου.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 289,68 εκατ. ευρώ (real-time), εκ των οποίων τα 281,12 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον τζίρο του FTSE Large Cap — ένδειξη ότι η δραστηριότητα επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Τα επίπεδα αυτά, αν και κατώτερα από τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές του Ιανουαρίου 2026 (413 εκατ. ευρώ), διατηρούν ικανοποιητική ρευστότητα.

Τραπεζικός κλάδος — Η μηχανή της ανόδου

Ο τραπεζικός κλάδος ανέλαβε και σήμερα τον ρόλο του οδηγού της αγοράς, με όλες τις συστημικές τράπεζες να κλείνουν σε θετικό έδαφος και άλλες που θα αναλύσουμε παρακάτω. Αναλυτικά:

Αlpha Bank (ΑΛΦΑ): 3,719 ευρώ (+3,11%, +0,112 ευρώ). Η μεγαλύτερη επί τοις εκατό άνοδος μεταξύ των τραπεζών, με τζίρο 9,81 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση 8,62 δισ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ): 8,05 ευρώ (+3,05%, +0,238 ευρώ). Εξίσου ισχυρή επίδοση, με τζίρο 4,82 εκατ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση 9,95 δισ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ): 13,945 ευρώ (+1,79%, +0,245 ευρώ). Ο τίτλος διατηρεί ηγετική θέση σε κεφαλαιοποίηση στον κλάδο (12,76 δισ. ευρώ), με τζίρο 5,44 εκατ. ευρώ.

Eurobank (ΕΥΡΩΒ): 3,88 ευρώ (+1,44%, +0,055 ευρώ). Ο δημοφιλέστερος τίτλος σε όγκο συναλλαγών σήμερα με 10,68 εκατ. τεμάχια, και κεφαλαιοποίηση 14,1 δισ. ευρώ.

Ο συνδυασμός ισχυρής επίδοσης και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σηματοδοτεί επανεκκίνηση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο, εν αναμονή των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Στον κλάδο κινήθηκε επίσης θετικά και η Attica Bank (BOCHGR) στα 9,40 ευρώ (+1,08%).

Metlen — Η έκπληξη της ημέρας

Η Metlen Energy & Metals (MTLN) αναδείχθηκε στον κορυφαίο performer της ημέρας μεταξύ των blue chips, με άνοδο +5,25% στα 36,9 ευρώ (+1,84 ευρώ). Ο τίτλος, ο οποίος είχε δεχθεί πιέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες εξαιτίας αναθεώρησης της καθοδήγησης κερδοφορίας, σήμερα ανέκτησε ισχυρά εδάφη με όγκο 287 χιλιάδων τεμαχίων. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 5,28 δισ. ευρώ.

Θετικά κινήθηκαν επίσης ο ΟΤΕ στα 17,99 ευρώ (+2,22%, +0,39 ευρώ, τζίρος 975 χιλ. τεμάχια), η ΔΕΗ στα 18,72 ευρώ (+0,48%), η CENER στα 21,10 ευρώ (αμετάβλητη) και η Biopharma (BIO) στα 15,08 ευρώ (+1,62%). Στα θετικά περιθώρια κινήθηκε και η Motor Oil (MOH), παρά τη μικρή πτώση -0,49% στα 36,22 ευρώ.

ΟΠΑΠ και ΕΕΕ — Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές

Σε αντίθεση με το γενικό ανοδικό κλίμα, ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στα 15,41 ευρώ (-1,15%, -0,18 ευρώ), με τζίρο 817 χιλιάδων τεμαχίων και κεφαλαιοποίηση 5,71 δισ. ευρώ. Ο τίτλος παραμένει υπό πίεση σε επίπεδο 2026, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες από τα υψηλά του έτους, εν μέσω αβεβαιότητας για τις προοπτικές του κλάδου τυχερών παιχνιδιών.

Αρνητικά κινήθηκε και η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) στα 54,40 ευρώ (-1,72%, -0,95 ευρώ), παρά τον υψηλό τζίρο 9.891 τεμαχίων. Η μετοχή διαπραγματεύεται πλέον σε ένα ευρύτερο εύρος μεταβλητότητας, με την κεφαλαιοποίηση να παραμένει η υψηλότερη στο ΧΑ στα 20,31 δισ. ευρώ. Μικρές απώλειες -0,49% κατέγραψε και η Motor Oil (MOH) στα 36,22 ευρώ (-0,18 ευρώ), με κεφαλαιοποίηση 4,02 δισ. ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη τεχνική σημασία. Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από τη ζώνη των 2.280 μονάδων, την οποία η τεχνική ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή είχε εντοπίσει ως το κατώτερο όριο του δεύτερου ανοδικού χάσματος τιμών (2.282–2.294 μονάδες) που δημιουργήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Βραχυπρόθεσμα, η αγορά αντιμετωπίζει ένα σχήμα ανάκαμψης από υπέρπουλη ζώνη. Οι τεχνικοί ταλαντωτές σε ωριαία και ημερήσια διαγράμματα εμφανίζονταν αποφορτισμένοι, κοντά στη ζώνη ουδετερότητας, γεγονός που αφήνει χώρο για συνέχιση της ανόδου. Το ενδοσυνεδριακό εύρος (~2.263–2.289) ήταν ικανοποιητικό και χωρίς σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ ενδοσυνεδριακών υψηλών και κλεισίματος — θετική ένδειξη ανάληψης ρίσκου.

Η άμεση αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή 2.310–2.322 μονάδων (το πρώτο ανοδικό χάσμα), ενώ ισχυρότερη αντίσταση βρίσκεται στις 2.334–2.348 μονάδες — ζώνη που αντιστοιχεί στο καθοδικό χάσμα που δημιουργήθηκε κατά την τελευταία πτωτική συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Για να μιλήσουμε για ουσιαστική ανατροπή της βραχυπρόθεσμης τάσης, χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τις 2.348 μονάδες.

Η στήριξη παραμένει στις 2.263–2.280 μονάδες, με δεύτερο επίπεδο στις 2.240–2.250 μονάδες. Απώλεια και αυτής της ζώνης θα επαναφέρει στο προσκήνιο τις 2.200 μονάδες ως στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται σήμερα περίπου 5,3% κάτω από τα 16ετή υψηλά των 2.407 μονάδων που καταγράφηκαν στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ παραμένει θετικός κατά +7,7% σε επίπεδο έτους. Ο FTSE Large Cap εμφανίζει ανάλογη εικόνα, διαπραγματευόμενος ~3,8% κάτω από τα υψηλά του 2026.

Κρίσιμη παράμετρος για τις επόμενες συνεδριάσεις αποτελεί το ρυθμό ανακοίνωσης τραπεζικών αποτελεσμάτων. Η αγορά «τιμολογεί» σήμερα ισχυρά αποτελέσματα για το 2025, κάτι που αποτυπώνεται στη θετική αντίδραση του κλάδου. Σε περίπτωση απογοήτευσης, η αντίδραση ενδέχεται να είναι οξεία.

Διεθνές φόντο

Η σημερινή ανοδική συνεδρίαση του ΧΑ διεξήχθη σε ένα σχετικά υποστηρικτικό διεθνές περιβάλλον, αν και ο ευρωπαϊκός και αμερικανικός ορίζοντας δεν στερείται αβεβαιότητας.

Ευρωπαϊκές αγορές: Οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν με μικτό πρόσημο αλλά χωρίς σοβαρές απώλειες, καθώς τα στοιχεία για την εμπιστοσύνη καταναλωτών στη Γερμανία επέδειξαν σχετική σταθεροποίηση. Ο γερμανικός DAX διατηρεί σχετική ανθεκτικότητα, ενισχυόμενος από τις προοπτικές δημοσιονομικής χαλάρωσης μετά τις γερμανικές εκλογές, ενώ το ευρώ παραμένει σε επίπεδα που ευνοούν τους ευρωπαϊκούς εξαγωγείς.

ΗΠΑ και Fed: Το βλέμμα των αγορών εξακολουθεί να στρέφεται στη νομισματική πολιτική της Fed. Μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης του Ιανουαρίου, η αγορά αναβάλλει πλέον τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων — με την πρώτη κίνηση να αναμένεται νωρίτερα του Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα futures. Η Fed επιμένει στη ρητορική «υπομονής» (patience), εστιάζοντας στα δεδομένα πληθωρισμού και απασχόλησης.

Ο S&P 500 συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη μεταβλητότητα εξαιτίας ανησυχιών γύρω από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ΤΝ και τη βιωσιμότητα της αποτίμησης των τεχνολογικών εταιριών, ενώ συνεχίζεται η σεζόν αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου 2025. Η κερδοφορία των εταιριών του S&P 500 παραμένει ισχυρή, με μέση αύξηση εσόδων κοντά στο +8,8% και καθαρών κερδών στο +13%, γεγονός που παρέχει σχετική υποστήριξη.

Στο ελληνικό πλαίσιο, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την αναβάθμιση του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά από τον MSCI — ένα ζήτημα που παραμένει ισχυρός καταλύτης για τις εισροές κεφαλαίων, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται κατά παράδοση τον Ιούνιο.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές και στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η σημερινή ανοδική αντίδραση αντικατοπτρίζει τη διατήρηση της θεμελιώδους ανοδικής τάσης, εντός ωστόσο ενός πλαισίου αυξημένης επιλεκτικότητας.

Στελέχη χρηματιστηριακών εταιριών επισημαίνουν ότι η διόρθωση από τα υψηλά Φεβρουαρίου αποτέλεσε υγιή αποφόρτιση των ταλαντωτών. «Η αγορά πέρασε από ακραία υπεραγορασμένα επίπεδα σε ουδέτερα, δίνοντας νέα ευκαιρία εισόδου», εκτιμούν αναλυτές, που εντοπίζουν ως κρίσιμα ερεθίσματα τα αποτελέσματα των τραπεζών και τη θέση του MSCI για την αναβάθμιση.

Σχολιάζοντας την εικόνα του τραπεζικού κλάδου, αναλυτές επισημαίνουν ότι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα εισέρχεται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων από θέση ισχύος, με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα και επιτροφωτικά οφέλη από το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η κερδοφορία σε καθεστώς χαμηλότερων επιτοκίων, που ωστόσο αναμένεται να εξισορροπηθεί από την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης.

Αναφορικά με τον ΟΠΑΠ, αναλυτές εκτιμούν ότι ο τίτλος πιέζεται από προσδοκίες κατώτερης απόδοσης σε σχέση με τα επίπεδα αποτίμησης που είχε διαμορφώσει στα τέλη του 2025, ενώ επισημαίνουν ότι το υψηλό μέρισμα (απόδοση >8%) παρέχει ισχυρό «δάπεδο» στη μετοχή.

Για τη Metlen, η σημερινή ισχυρή ανάκαμψη ερμηνεύεται ως αντίδραση στην υπερβολική τιμολόγηση του αρνητικού νέου για την καθοδήγηση. «Η εταιρεία παραμένει στρατηγικά σε καλή θέση», αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, «και η διόρθωση είχε ξεπεράσει κατά πολύ τη θεμελιώδη δικαιολόγηση».

Εν κατακλείδι, η σημερινή συνεδρίαση αποκαθιστά μερικώς την εικόνα της αγοράς και στέλνει θετικό σήμα. Το ΧΑ βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι: εάν τα τραπεζικά αποτελέσματα επαληθεύσουν τις υψηλές προσδοκίες και τα διεθνή φόντα παραμείνουν υποστηρικτικά, η επανάκτηση της περιοχής των 2.340–2.400 μονάδων είναι εφικτός στόχος βραχυπρόθεσμα.