Χρυσοχοΐδης:-Είχε-διαδοχικές-συναντήσεις-με-τους-πρέσβεις-της-Ολλανδίας-και-της-Τουρκίας

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία που υπάρχει στην καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, στην προστασία των συνόρων και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ανάμεσα σε Ελλάδα και Ολλανδία επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την πρέσβη της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Barbara Van Hellemond.

Νωρίτερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον πρέσβη της Τουρκίας στη χώρα μας, Τσαγατάι Ερτσιγιές, με τον οποίο επίσης συζήτησαν τα ζητήματα της από κοινού αντιμετώπισης και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη συνάντηση με την Ολλανδή πρέσβη τόσο ο κ. Χρυσοχοΐδης όσο και η ίδια αναφέρθηκαν στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, συμφώνησαν στην εμβάθυνση της συνεργασίας ολλανδικών και ελληνικών αστυνομικών αρχών με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, αλλά και τη συνέχιση των συντονισμένων επιχειρησιακών δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Εξάλλου, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, η Ολλανδία συνδράμει σημαντικά στις κοινές επιχειρήσεις του Frontex για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την από κοινού αντιμετώπιση της αυξανόμενης δράσης των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων. Τέλος, συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία στους τομείς της κοινωνικής αστυνόμευσης, με έμφαση στην προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών.

Πολύ θετικό ήταν το κλίμα και στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη με τον Τσαγατάι Ερτσιγιές, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν γίνει στην Τουρκία και έπειτα από την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Χρυσοχοΐδη στην ‘Αγκυρα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Πρωθυπουργό, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η καλή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές των δυο χωρών ιδίως στα θέματα της από κοινού καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των εγκληματικών δικτύων που επικεντρώνονται στη διακίνηση ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, στο λαθρεμπόριο και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, όπως και σε τελωνειακό επίπεδο ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία των τουριστών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Επιπλέον, συζητήθηκε η καθιέρωση συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παράνομων στοιχημάτων μέσω websites που αποτελούν τρόπο ξεπλύματος μαύρου χρήματος οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων.

Στις συναντήσεις παρέστησαν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αναπληρωτής διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε, υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη και αξιωματούχοι τόσο της ολλανδικής όσο και της τουρκικής πρεσβείας, αντίστοιχα, στην Αθήνα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.