boυλή:-Στην-ολομέλεια-το-Ενιαίο-Ψηφιακό-Μητρώο-παρακολούθησης-υποθέσεων-διαφθοράς

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση και λειτουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, καθώς και για παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το βράδυ της Τετάρτης, με τη ΝΔ να ψηφίζει υπέρ και το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει επιφύλαξη για τη στάση του στην Ολομέλεια, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Το νομοσχέδιο εισάγει το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς και περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Κατά τη β’ ανάγνωση του σχεδίου νόμου στην επιτροπή της Βουλής, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας διαβεβαίωσε ότι «κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τα προσωπικά δεδομένα». Ο ίδιος εξήγησε ότι το σχέδιο νόμου δεν καταχωρεί στοιχεία που αφορούν διαδίκους, εγκαλουμένους, κατηγορουμένους ή ελεγχόμενους από τις αρχές. Το φυσικό πρόσωπο που χειρίζεται τη δικογραφία λαμβάνει έναν αποκλειστικό αριθμό και είναι το μόνο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία, όπως ανέφερε ο υφυπουργός. Επίσης, υπογράμμισε ότι η τριμελής επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα έχει αντικείμενο «καθαρά στατιστικού χαρακτήρα».

Ο εισηγητής της ΝΔ Αθανάσιος Ζεμπίλης χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη ως «ειρηνική επανάσταση», σημειώνοντας ότι έχουν επιταχύνει σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για στάση οπισθοφυλακής απέναντι στις αλλαγές και τόνισε ότι το σχέδιο νόμου σέβεται τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αντιδράσεις κομμάτων και ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη εξέφρασε ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός σύγχρονου φακελώματος και επεσήμανε ότι οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Μητρώου παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση. Η βουλευτής αναφέρθηκε στις επισημάνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την επάρκεια των εγγυήσεων προστασίας.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού τόνισε την ανάγκη εξαντλητικού θεσμικού διαλόγου πριν τη θέσπιση ενός μητρώου που συγκεντρώνει ευαίσθητες πληροφορίες για ποινικές υποθέσεις, σημειώνοντας την απουσία προπαρασκευαστικής συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα επισήμανε ότι οι απαντήσεις του υπουργείου δεν είναι πειστικές ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υποστήριξε ότι το εργαλείο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά, καθώς εξυπηρετεί κυρίως στατιστικούς λόγους.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί αναλυτικά στη συζήτηση της Ολομέλειας.

Ο ειδικός αγορητής της “Νίκης” Γιώργος Ρούντας υποστήριξε ότι το ψηφιακό μητρώο δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνολική αλλαγή νοοτροπίας.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλη Ρούσσου αναγνώρισε την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι οι εγγυήσεις και ο τρόπος λειτουργίας του μητρώου, θέτοντας ερωτήματα για τη διαχείριση και την πρόσβαση στα δεδομένα.

Αντιδράσεις για τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις συνεχείς τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κάνοντας λόγο για πίεση και ανασφάλεια στους εμπλεκόμενους. Επισήμαναν επίσης ότι οι αλλαγές διευκολύνουν τους δανειστές σε ζητήματα πλειστηριασμών.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι δεν περιορίζεται κανένα δικαίωμα των πολιτών και ότι, αντίθετα, ενισχύεται η διαφάνεια στη διαδικασία.

Αλλαγές στον Σωφρονιστικό Κώδικα

Το σχέδιο νόμου εισάγει νέα διάταξη στον Σωφρονιστικό Κώδικα, προβλέποντας τη δυνατότητα αντικατάστασης της ποινής φυλάκισης με κοινωφελή εργασία, υπό προϋποθέσεις και μετά από δικαστικό έλεγχο. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επανένταξης των κρατουμένων, την αναλογικότητα στην εκτέλεση των ποινών και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης, με πρόβλεψη μηχανισμού ανάκλησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, η διάταξη αυτή, εφόσον εφαρμοστεί με ευελιξία από τις δικαστικές αρχές, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναλογικότητα των ποινών, την επανένταξη και την αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων.

