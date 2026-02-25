bofa:-Οι-τιμές-στόχοι,-οι-συστάσεις-και-το-top-pick-στις-ελληνικές-τράπεζες-ενόψει-των-αποτελεσμάτων-δ’-τρίμηνου

– –

Τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2025 των ελληνικών τραπεζών θα ανακοινωθούν εντός ενός διήμερου – 26 Φεβρουαρίου (Πειραιώς και Eurobank) και 27 Φεβρουαρίου (Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα) και η Bank of America αναμένει ευρείες αναθεωρήσεις των κερδών ανά μετοχή, σημείο καμπής στα ΝΙΙ και αυξήσεις στα payouts.

Όπως σημειώνει, μετά από σημαντικό re-rating του κλάδου τον Ιανουάριο, ακολουθούμενο από de-rating μέχρι στιγμής τον Φεβρουάριο (αν και ο κλάδος εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο +9,5% σε ετήσια βάση), πιστεύει ότι η αγορά θα αναζητήσει (1) αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS) στα αναθεωρημένα επιχειρηματικά σχέδια με πιθανή άνοδο σε σχέση με τις εκτιμήσεις (Alpha και Πειραιώς θα αναθεωρήσουν τους στόχους για το 2026 και θα αφήσουν τα υπόλοιπα για τις Capital Market Days τους) και (2) ενίσχυση των κεφαλαιακών αποδόσεων δεδομένης της αυξανόμενης ποιότητας κεφαλαίου.

Ενώ τα τριμηνιαία στοιχεία δεν θα μπουν τόσο στο επίκεντρο, η BofA αναμένει σημαντική μεταβολή των καθαρών εσόδων από τόκους (στην Εθνική Τράπεζα θα παραμείνουν αμετάβλητα) και ισχυρή αύξηση των δανείων στο τρίμηνο, με όλες τις τράπεζες να ξεπερνούν τις προβλέψεις για το 2025.

Ευρείες αναβαθμίσεις EPS για τις νέες στρατηγικές

Η BofA αναμένει ότι οι νέες στρατηγικές (συμπεριλαμβανομένων των Capital Market Days της Alpha και της Πειραιώς) θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστιαία αύξηση κερδών ανά μετοχή με οδηγό:

(1) τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ΝΙΙ (5,5% ετησίως) μετά από μια μεταβολή στο τρίμηνο του 2025 και άνω του 9% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξη δανείων στο μέλλον,

(2) αύξηση των προμηθειών (εκτίμηση BofA για >9% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξη) λόγω της υψηλότερης διείσδυσης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων/ασφάλισης και των αυξανόμενων προμηθειών που σχετίζονται με την πίστωση,

(3) χαμηλότερο κόστος κινδύνου 5-10 μ.β λόγω των χαμηλότερων αναγκών κάλυψης και των συνεχιζόμενων αναδιαπραγματεύσεων τελών εξυπηρέτησης NPE, και

(4) συγκράτηση της αύξησης του κόστους στο 5% ετησίως, παρά την πιθανή αύξηση των δαπανών πληροφορικής.

Παρά το ισχυρό περιβάλλον για τα NII, οι θετικές τάσεις αποτυπώνονται ήδη από τις αυξημένες εκτιμήσεις της αγοράς, όπως σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα προτιμούσαν να είναι συντηρητικές ως προς τις προβλέψεις για τα NII) προτιμώντας να υπερβούν τις προσδοκίες και να τα αυξήσουν αντί να επιβάλλουν εκ των προτέρων τις απόψεις της αγοράς, εν μέσω αβεβαιότητας για το beta των καταθέσεων και αστάθειας στην ανάπτυξη των δανείων. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τα περισσότερα από τα θετικά έναντι των μειονεκτημάτων θα προέρχονταν από υψηλότερες προμήθειες, χαμηλότερο CoR και υψηλότερες κατανομές, αντί για τα NII.

Η αύξηση των payouts θα συμπεριληφθεί στο guidance

Με την ισχυρή κερδοφορία και τις αποσβέσεις DTC να πηγαίνουν καλά, η BofA πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον σε θέση να εφαρμόσουν ταχύτερες διανομές στις προβλέψεις τους. Η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να είναι το φυσικό επίκεντρο και αναμένει (1) υψηλότερο payout κατά 5% το 2025 και στο 65%, συμπληρωμένο από ειδικό μέρισμα που εκτιμά ότι θα είναι στα 350 εκατ. ευρώ, και (2) 10% αύξηση των payouts ετησίως από το 2026 – φτάνοντας το 95% έως το 2028 – αυτό θα πρέπει να αφήσει ακόμα ένα buffer περίπου 3% για πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Από την άλλη πλευρά, η BofA πιστεύει ότι η Alpha Bank και η Eurobank θα αυξήσουν επίσης τα payouts για το 2025 κατά 5% στο 55%, αυξάνοντας κατά 5% ετησίως στη συνέχεια. H Τράπεζα Πειραιώς θα διατηρήσει το payout για το 2025/2026 στο 50%, ενώ θα ενσωματώνει την Εθνική Ασφαλιστική, ακολουθούμενο από ετήσιες αυξήσεις κατά 5% ξεκινώντας από το 2027.

Eurobank – κορυφαία επιλογή στην Ελλάδα για το 2026

Η BofA επαναλαμβάνει ότι η Eurobank είναι η κορυφαία της επιλογή για το 2026, με ελκυστικές αποτιμήσεις 1,3x P/TBV και άνω του 8x P/E έναντι 18% ROTE για το 2027, ενώ βλέπει τρεις ισχυρούς καταλύτες για το 2026 – τη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και την ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν. Αυτά αναμένεται να συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας τα οποία είναι τα εξής: (1) υψηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) και ανάπτυξη από την επέκταση στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, (2) μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) προς τη διαχείριση πλούτου και τις ασφάλειες ζωής, (3) περισσότερες συνέργειες συγχωνεύσεων και εξαγορών και (4) άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) από την αύξηση των δανείων και το χαμηλότερο κόστος καταθέσεων.

Σημειώνεται πως η τιμή στόχος για την Eurobank τοποθετείται στα 5,54 ευρώ με σύσταση buy, για την Alpha Bank είναι στα 4,41 ευρώ με σύσταση buy, για την Εθνική Τράπεζα είναι στα 14,78 ευρώ με σύσταση neutral και για την Τράπεζα Πειραιώς είναι στα 9,86 ευρώ με σύσταση buy.