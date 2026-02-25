Deliveroo: Υπό δικαστική διαχείριση στην Ιταλία – 12ωρη εργασία για 1.000 ευρώ τον μήνα

«Πρόκειται για παράνομη πραγματικότητα, στην οποία πρέπει να τεθεί τέλος το γρηγορότερο δυνατό», υπογράμμισε ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Πάολο Στοράρι.

Η εισαγγελία του Μιλάνου έθεσε υπό δικαστική διαχείριση την εταιρεία Deliveroo, η οποία δραστηριοποιείται, με ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην κατ΄οίκον παράδοση φαγητού.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι εργαζόμενοι που παραδίδουν τα τρόφιμα (3.000 στο Μιλάνο, περίπου 20.000 σε όλη την Ιταλία), είναι θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης -εξαιτίας της ανάγκης τους να εργαστούν- με αμοιβές οι οποίες θεωρούνται κάτω από το όριο της φτώχειας. Γίνεται αναφορά, παράλληλα, σε «βαριά εργασιακή εκμετάλλευση» και «μη σεβασμό των συνθηκών νομιμότητας».

Η σχετική έρευνα των καραμπινιέρων βασίσθηκε σε μαρτυρίες πενήντα και πλέον εργαζομένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, για παράδοση πίτσας, σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδιζαν λιγότερο από 3 ευρώ, ενώ ξένοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι, με το ποδήλατο πρέπει να δουλέψουν 12 ώρες την ημέρα, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 1.000 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Τύπος, η σχετική εφαρμογή καταγράφει τυχόν αρνήσεις τους, να παραδώσουν το όποιο γεύμα και τους «κρατά συνεχώς υπό έλεγχο». Σύμφωνα με την εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας, η πλειοψηφία των εργαζομένων που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την έρευνα, σε ετήσια βάση θα έπρεπε να κερδίζει τουλάχιστον 7.000 ευρώ περισσότερα από όσα λαμβάνει.

Ορίσθηκε δικαστικός διαχειριστής ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει ριζικά την οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρείας. Ο ίδιος εισαγγελέας πρόσφατα ζήτησε να τεθεί υπό δικαστική διαχείριση και η εταιρία Foodinho, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται η πλατφόρμα κατ΄οίκον παράδοσης φαγητού Glovo. Και στην περίπτωση αυτή η σχετική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τους εργαζόμενους που μεταφέρουν κατ΄οίκον γεύματα, οι απολαβές είναι «κατά 81% χαμηλότερες από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

