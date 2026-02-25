JP Morgan: Overweight στις ελληνικές τράπεζες – Τι αναμένει από τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου

– –

Επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη των ελληνικών συστημικών τραπεζών η JP Morgan ενόψει των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου αυτή την εβδομάδα, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα πρόσφατα δεδομένα του κλάδου και τις συζητήσεις που είχε η ίδια με τις διοικήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τονίζει, αναμένει ένα ισχυρό τρίμηνο για το σύνολο του κλάδου με υγιή αύξηση του όγκου δανείων, ισχυρή απόδοση των προμηθειών και ευνοϊκή ποιότητα ενεργητικού, που αντισταθμίζεται εν μέρει από μια εποχική αύξηση του κόστους.

Η αγορά θα επικεντρωθεί στα νέα μεσοπρόθεσμα σχέδια των τραπεζών, τα οποία θα πρέπει να παρέχουν σαφήνεια σχετικά με τους βασικούς παράγοντες της επενδυτικής υπόθεσης, όπως:

1) τις προοπτικές ανάπτυξης δανείων μετά από ένα ισχυρό 2025,

2) τις στρατηγικές ανάπτυξης και κατανομής κεφαλαίων, ιδίως στην Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πλεονάζουσα κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, καθώς και την πρόσφατη έκδοση AT1, και

3) την πρόοδο των συγχωνεύσεων και εξαγορών και τα σχέδια ενσωμάτωσης/συνέργειας, ιδίως για την Πειραιώς/Εθνική και την Eurobank/Eurolife.

Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα του έτους (+25% στην κορυφή του ράλι), ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει χάσει κάποια κέρδη πιο πρόσφατα όσον αφορά την τοποθέτηση και την ευρύτερη αδυναμία της αγοράς, και τώρα καταγράφει άνοδο 10% από τις αρχές του έτους έναντι 1% για τον δείκτη των ευρωπαϊκών τραπεζών Stoxx και διαπραγματεύεται στο 8,3x P/E και 1,2x P/TBV για ~5% μέσο όρο ROTE.

“Διατηρούμε την αξιολόγηση overweight και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, με προτίμηση για την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα ενόψει των αποτελεσμάτων τριμήνου”, τονίζει η JPM.

Σημειώνεται πως οι τιμές στόχοι που δίνει η JP Morgan με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2027 είναι τα 4,30 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,40 ευρώ για την Eurobank, τα 15,70 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και τα 10 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Alpha Bank

Όσον αφορά την Alpha Bank, η εκτίμηση της JPM για καθαρά κέρδη 214 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2025 είναι 4% υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από συναλλαγές και άλλων εσόδων από τις προβλέψεις της τράπεζας. Συνολικά, βλέπει τον δείκτη απόδοσης ROTE στο 11,3% για το τρίμηνο και στο 11,6% για το σύνολο του 2025. Με τις εξαγορές της Astrobank και της Axia να ολοκληρώνονται στο δ’ τρίμηνο του 2025, οι επιχειρήσεις θα ενοποιηθούν στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου από αυτό το τρίμηνο και μετά. Η επίδραση στο κεφάλαιο (~40 μονάδες βάσης) θα επηρεάσει όλο αυτό το τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 να προσγειώνεται στο 15,5%. Όσον αφορά τη διανομή, το βασικό σενάριο της JPM είναι ότι το συνολικό payout θα παραμείνει στο 50% για το 2025, αλλά βλέπει περιθώρια ανόδου προς το 60%. Η τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει τις προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026, ωστόσο η JPM αναμένει περιορισμένη αποκάλυψη σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές προς το παρόν, με την Capital Markets Day να έχει προγραμματιστεί για το β’ τρίμηνο, πιθανώς γύρω στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026.

Eurobank

Για την Eurobank, η εστίαση θα είναι στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και σε οποιοδήποτε σταδιακό μήνυμα για την Eurolife. Η JPM εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 352 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο, 1% πάνω από τις εκτιμήσεις, με ισχυρούς όγκους, διαδοχικά υψηλότερα καθαρά κέρδη από τόκους, καλή απόδοση σε προμήθειες εποχική άνοδο του κόστους και χωρίς εκπλήξεις στο κόστος κινδύνου. Αναμένει ότι η αγορά θα επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε πιθανό σταδιακό μήνυμα για τη συμφωνία με την Eurolife ως μέρος των ανανεωμένων μεσοπρόθεσμων προοπτικών της τράπεζας που θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα. Όσον αφορά το payout εκτιμά πως θα κινηθεί στο 60% για το 2025, έναντι guidance για >50%.

Εθνική Τράπεζα

Για την ΕΤΕ εκτιμά πως τα καθαρά κέρδη θα κινηθούν στα 252 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο, με ισχυρούς όγκους, 1% υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, 7% διαδοχική ανάκαμψη των προμηθειών, εποχική αύξηση του κόστους και καμία έκπληξη στο κόστος κινδύνου. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο νέο μεσοπρόθεσμο λειτουργικό σχέδιο της τράπεζας, καθώς και στα σχέδια βελτιστοποίησης κεφαλαίου. Η πρόσφατη έκδοση ομολόγων AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ (περίπου 130 μονάδες βάσης του T1) είναι το μεγαλύτερο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει, λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη CET1 19% από το 3ο τρίμηνο του 2025. Το payout για το 2025 είναι πιθανό να πλησιάσει το 70% έναντι του 60% στο 9μηνο, αλλά αυτό είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Όσον αφορά τις μελλοντικές πληρωμές, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη κατανάλωση κεφαλαίου από την επιταχυνόμενη απόσβεση των DTC και την εγγενώς συντηρητική προσέγγιση της τράπεζας, η JPM δεν αναμένει κάποιον “παράγοντα έκρηξης” με τη μορφή μιας μεγάλης εφάπαξ επαναγοράς ή ειδικού μερίσματος, αλλά μια υψηλότερη πληρωμή (π.χ. 70% payout μεσοπρόθεσμα) είναι πιο πιθανή, αφήνοντας περιθώριο για πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα.

Τράπεζα Πειραιώς

Τέλος, για την Πειραιώς, η JPM αναμένει καθαρά κέρδη ύψους 254 εκατ. ευρώ στο 4ο τρίμηνο, 2% πάνω από τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Αναμένει ένα καλό τέλος του έτους χωρίς εκπλήξεις και η αγορά να επικεντρωθεί στην επερχόμενη Capital Markets Day στις 5 Μαρτίου, όπου η Πειραιώς θα παρουσιάσει τις νέες μεσοπρόθεσμες προοπτικές, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της πρόσφατης ολοκλήρωσης της συναλλαγής με την Εθνική Ασφαλιστική.

