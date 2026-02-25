Klarna: 288.000 ενεργοί χρήστες στην Ελλάδα μηνιαίως – Ετήσιο άλμα 65%

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή της Klarna καταγράφει 288.000 ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση με αύξηση 65% τον τελευταίο χρόνο.

Ισχυρή αύξηση τόσο στη μηνιαία όσο και την καθημερινή χρήση της εφαρμογής της, καταγράφει η Klarna καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές εντάσσουν τις υπηρεσίες της στη διαχείριση των οικονομικών τους. Παγκοσμίως, η εφαρμογή της Klarna ξεπερνά πλέον τους 55 εκατ. ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση, ενώ 9 εκατ. χρήστες την αξιοποιούν καθημερινά.

Η καθημερινή χρήση της εφαρμογής έχει αυξηθεί κατά περίπου 53% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (σύγκριση Ιανουάριος 2026 με Ιανουάριος 2025), γεγονός που αποτυπώνει τη συχνότερη χρήση των τραπεζικών και καταναλωτικών υπηρεσιών της Klarna.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σταθερά αυξανόμενη διείσδυση της εφαρμογής στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας πως οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην Klarna ως μέρος της καθημερινής διαχείρισης χρημάτων. Ο Sebastian Siemiatkowski, CEO και συνιδρυτής της Klarna, δήλωσε: «Το γεγονός ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την Klarna σε καθημερινή βάση αποδεικνύει ότι υλοποιούμε το όραμά μας να εξελιχθούμε στην παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα της επόμενης γενιάς. Οι χρήστες αξιοποιούν την εφαρμογή για να παρακολουθούν τα έξοδά τους και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, ακριβώς όπως οραματιζόμαστε τη μετεξέλιξη της Klarna σε μια εφαρμογή καθημερινής οικονομικής διαχείρισης στην οποία μπορούν οι καταναλωτές να βασίζονται».