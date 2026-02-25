Nέος στόχος από την Optima τα €4,28 για τη μετοχή της Alpha Bank

Η Optima δίνει νέο στόχο τα 4,28 ευρώ για τη μετοχή της Alpha, από 3,2 προηγουμένως, ενώ αναβαθμίζει και τη σύσταση σε buy από neutral.

Ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Alpha Bank την Παρασκευή (27/2) η Optima αναμένει αύξηση κερδών για το οικονομικό έτος 2025 και εστιάζει ιδιαίτερα στη συνεργασία με την UniCredit και την ενσωμάτωση της AstroBank.

Αρχικά αναφέρει πως «για το Δ’ Τρίμηνο αναμένουμε ισχυρά βασικά έσοδα, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, υποστηριζόμενα από την αύξηση των δανείων, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων και την αρχική συνεισφορά της Astrobank, η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένονται σε γενικές γραμμές σταθερά σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τη συνήθη εποχικότητα του τριμήνου. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να αυξηθούν λόγω εποχικού μοτίβου, ενώ οι πιστωτικές ζημιές παραμένουν συγκρατημένες.

Συνολικά, η Alpha Bank παραμένει σε τροχιά για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας το 2025, κυρίως λόγω της ομαλοποίησης των έκτακτων χρεώσεων που καταχωρήθηκαν το 2024. Για το οικονομικό έτος 2025, αναμένουμε κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους €0,36 και το RoTBV στο 11,4%».

«Σε ετήσια βάση, αναμένουμε καθαρά κέρδη από τόκους €1,62 δισ. (-2% σε ετήσια βάση) και έσοδα από προμήθειες στα €468 εκατ. (+11% σε ετήσια βάση). Αναμένουμε επίσης ότι τα λειτουργικά έξοδα θα αυξηθούν ελαφρώς κατά 1% σε ετήσια βάση, ενώ οι ζημίες απομείωσης αναμένεται να μειωθούν κατά -20% σε ετήσια βάση, λόγω της βελτιωμένης ποιότητας του ενεργητικού. Συνολικά, προβλέπουμε καθαρά κέρδη στα €900 εκατ. (+38% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης», συμπληρώνουν οι αναλυτές της Optima.

Κλείνοντας τονίζει πως »η Alpha πρόκειται να κλείσει το οικονομικό έτος 25 επιτυγχάνοντας τους οικονομικούς της στόχους, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση των κερδών, αν και σε χαμηλή βάση, λόγω μιας πιο μέτριας επίδρασης από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τους ανταγωνιστές και της σταθερής αύξησης των εσόδων από προμήθειες. Εξετάζοντας το 2026, η κερδοφορία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, υποστηριζόμενη από την ολοκλήρωση πρόσφατων εξαγορών (π.χ. Astrobank και Axia) για ολόκληρο το έτος και την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Unicredit. Αναμένουμε υψηλότερη απόδοση – από 50% σε 60% – που θα προσφέρει συναρπαστικές κεφαλαιακές αποδόσεις. Η διοίκηση θα παράσχει καθοδήγηση μόνο για το 2026 κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ενώ το πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2029 θα παρουσιαστεί στην Ημέρα Κεφαλαιαγοράς το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη διαπραγμάτευση μετοχών να διαμορφώνεται στο 9,8x P/E 2026e και στο 1,1x P/TBV 2026e, υποδηλώνοντας έκπτωση 5% και 33% αντίστοιχα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες».