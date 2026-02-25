netflix:-Στον-Λευκό-Οίκο-ο-ceo-Σάραντος-με-στόχο-την-εξαγορά-της-warner-bros

Ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, θα συμμετάσχει την Πέμπτη σε συναντήσεις στο Λευκός Οίκος, ενισχύοντας τις πολιτικές προεκτάσεις της πρότασης της εταιρείας να αποκτήσει τη Warner Bros. Discovery, όπως ανέφεραν δύο άτομα με γνώση των συνομιλιών, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. από το Netflix και η απαίτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο η Σούζαν Ράις, πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης Μπάιντεν. Δεν είναι σαφές εάν ο Σαράντος θα συναντηθεί απευθείας με τον Τραμπ.

Πιθανή κόντρα με την Paramount

Η συνάντηση έρχεται εν μέσω εντατικοποιημένου ανταγωνισμού για την εξαγορά. Η Warner Bros. έχει αναφέρει ότι η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, αυξημένη πλέον στα 31 δολάρια ανά μετοχή από 30, θα μπορούσε να υπερβεί την τρέχουσα προσφορά του Netflix, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες όπου πολιτική πίεση και επιχειρηματικός ανταγωνισμός συγκρούονται ταυτόχρονα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. τόνισε την Τρίτη ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Σε περίπτωση που η Paramount επιλεγεί, το Netflix θα έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να απαντήσει με υψηλότερη προσφορά.

Πολιτική εμπλοκή και αντιπαραθέσεις

Η υπόθεση αυξάνει την έκθεση του Netflix, η οποία βρίσκεται υπό έλεγχο από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για πιθανή μονοπωλιακή συμπεριφορά. Ο Τραμπ έχει εμπλακεί δημόσια, ζητώντας μέσω δημοσίευσης στο Truth Social την απομάκρυνση της Ράις και προειδοποιώντας ότι το Netflix θα «πληρώσει τις συνέπειες» εάν παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο.

Η Ράις, μιλώντας σε podcast, προειδοποίησε ότι εταιρείες, ΜΜΕ και δικηγορικά γραφεία που «υποκλίθηκαν» στον Τραμπ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συνέπειες εάν οι Δημοκρατικοί επιστρέψουν στην εξουσία. Ο Σαράντος, μιλώντας στο BBC, υποβάθμισε την πολιτική διάσταση δηλώνοντας ότι πρόκειται για «επιχειρηματική συμφωνία, όχι πολιτική».

Η κλιμάκωση των προσφορών σημειώνεται παράλληλα με εμφανίσεις του CEO της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, σε επίσημες εκδηλώσεις κοντά στον Τραμπ, ενώ ο Σαράντος είχε συναντηθεί ιδιωτικά με τον πρώην πρόεδρο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πηγή με γνώση των γεγονότων.

